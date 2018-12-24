"Можно смотреть вечно": Шнуров "порвал" сеть песенкой про Новый год (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Композиция называется просто - "Предновогодняя"

Эпатажный российский рок-музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который ранее презентовал новую видеоработу на песню "Золото", написал забавную композицию про новогоднее настроение. Ролик артист опубликовал в понедельник, 24 декабря, в своем Instagram.

В незатейливой шуточной песенке музыкант возле украшенной елочки танцует с пятачком хрюшки на носу и поет о празднике, который "таки и не уходил".

Сергей Шнуров (Фото: скриншот instagram.com/shnurovs)

"Предновогодняя", - лаконично подписал он видео.

Видео: instagram.com/shnurovs

В комментариях к ролику подписчики рокера восторгаются забавной песенкой и признаются, что в ролике узают "старого-доброго" Шнура:

"Где можно качнуть?";

"Всех, мира, здоровья и счастья Вам! Вот тут узнаю Сергея Шнурова, старый-добрый рас**здяй!";

"Шутовство в стране в почете";

"Можно смотреть вечно";

Скриншот комментариев: instagram.com/shnurovs

Также поклонники творчества артиста отмечают, что при прослушивании песни могут отдохнуть от социальных и политических проблем в РФ:

"Очень круто!";

"...Шнур и его песни для людей отдушина на фоне неспроведливости в современном мире, да что там в мире, в России, помните? Да и он в этом вовсе не виноват, скорее верхи, кто делает бытье людей таким каким оно есть, что хочется слушать Шнура и на всю катушку..."

"Красава!;

"Обожаю Шнура!;

"Что за чудная песнЯ - в канун года - порося!;

"Весело, зажигательно, очешуенно! Браво!!;

Скриншот комментариев: instagram.com/shnurovs

"Хоть праздник начала чувствовать";

"Красавчик! Зажигаем!"...

Скриншот комментариев: instagram.com/shnurovs

Как сообщалось ранее, музыкант Сергей Шнуров написал стих о секретном удостоверении "Штази" президента РФ Владимира Путина.

А также рассказывали о том, что лидер группы "Ленинград" объяснил причину отказа от выступлений в Украине.

Напомним, что ранее Шнуров написал ироничное стихотворение, которое посвятил предложению директора российского цирка Эдгарда Запашного сходить Путину в цирк.

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Видео: РБК-Украина