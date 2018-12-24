"Можна дивитися вічно": Шнуров "порвав" мережу піснею про Новий рік (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Композиція називається просто - "Передноворічна"

Епатажний російський рок-музикант і лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров, який раніше презентував нову відеороботу на пісню "Золото", написав цікаву композицію про новорічний настрій. Ролик артист опублікував у понеділок, 24 грудня, у своєму Instagram.

У невигадливої жартівливій пісні музикант біля прикрашеної ялинки танцює з п'ятачком свині на носі та співає про свято, яке "так і не уходило".

Сергій Шнуров (Фото: скріншот instagram.com/shnurovs)

"Передноворічна", - лаконічно підписав він відео.

Відео: instagram.com/shnurovs

В коментарях до ролика підписники рокера захоплюються кумедною пісенькою і зізнаються, що в ролику узают "старого-доброго" Шнура:

"Де можна качнути?";

"Всіх, миру, здоров'я і щастя Вам! Ось тут дізнаюся Сергія Шнурова, старий-добрий рас**здяй!";

"Блазенство в країні в пошані";

"Можна дивитися вічно";

Скріншот коментарів: instagram.com/shnurovs

Також шанувальники творчості артиста відзначають, що при прослуховуванні пісні можуть відпочити від соціальних і політичних проблем в РФ:

"Дуже круто!";

"...Шнур і його пісні для людей віддушина на тлі неспроведливости в сучасному світі, та що там в світі, в Росії, пам'ятаєте? Та й він зовсім не винен, швидше верхи, хто робить буття людей таким яким воно є, що хочеться слухати Шнура і на всю котушку..."

"Красава!;

"Обожнюю Шнура!;

"Що за дивна пісня - напередодні року - паця!;

"Весело, запально, очешуенно! Браво!!;

Скріншот коментарів: instagram.com/shnurovs

"Хоч свято почала відчувати";

"Красунчик! Запалюємо!"...

Скріншот коментарів: instagram.com/shnurovs

Як повідомлялося раніше, музикант Сергій Шнуров написав вірш про секретному посвідченні "Штазі" президента РФ Володимира Путіна.

А також розповідали про те, що лідер групи "Ленінград" пояснив причину відмови від виступів в Україні.

Нагадаємо, що раніше Шнурів написав іронічний вірш, який присвятив пропозицією директора російського цирку Эдгарда Запахущого сходити Путіну в цирк.

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Відео: РБК-Україна