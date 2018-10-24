Госпитализация Лободы в Москве: стали известны новые подробности

Светлана Лобода (Фото: пресс-служба певицы)

В настоящее время данных об отмене предстоящих концертов звезды не поступало

Стали известны подробности экстренной госпитализации популярной украинской певицы Светланы Лободы в столице РФ Москве. Как сообщили Styler в пресс-службе певицы, врачи подозревают обструкцию почки.

Свету забрали в больницу во вторник 23 октября вечером прямо с репетиции ее нового шоу.

Артистка на репетиции во время исполнения сложного танцевального номера почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание.

"В настоящее время врачи уточняют диагноз и делают все возможное для стабилизации состояния артистки", - говорится в сообщении.

В настоящее время данных об отмене предстоящих концертов не поступало.

Как отмечалось ранее, в ближайшие дни - 25, 26 и 28 октября - у певицы запланированы сольные концерты.

Ранее мы писали о том, что популярная певица Лобода показала своим подписчикам, как распевается в гримерке перед концертом.

Также мы сообщали, что Светлана показала, как в черной одежде и очках "готовит шоу".

Напомним, что в октябре известная американская поп-певица Кристина Агилера попала в больницу после шести концертов в поддержку своего нового альбома .

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Видео: РБК-Украина