Госпіталізація Лободи в Москві: стали відомі нові подробиці

В даний час даних про скасування майбутніх концертів зірки не надходило
Стали відомі подробиці екстреної госпіталізації популярної української співачки Світлани Лободи в столиці РФ Москві. Як повідомили Styler в прес-службі співачки, лікарі підозрюють обструкцію нирки.
Світлану забрали до лікарні у вівторок 23 жовтня ввечері прямо з репетиції її нового шоу.
Артистка на репетиції під час виконання складного танцювального номера відчула різкий біль в спині та знепритомніла.
"В даний час лікарі уточнюють діагноз та роблять все можливе для стабілізації стану артистки", - йдеться в повідомленні.
В цей час даних про скасування майбутніх концертів не надходило.
Як зазначалося раніше, в найближчі дні - 25, 26 і 28 жовтня - у співачки заплановані сольні концерти.
Раніше ми писали про те, що популярна співачка Лобода показала своїм передплатникам, як виспівує у гримерці перед концертом.
Також ми повідомляли, що Світлана показала, як в чорному одязі і окулярах "готує шоу".
Нагадаємо, що в жовтні відома американська поп-співачка Крістіна Агілера потрапила в лікарню після шести концертів в підтримку свого нового альбому .
Відео: РБК-Україна