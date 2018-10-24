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Госпіталізація Лободи в Москві: стали відомі нові подробиці

STYLERПерсона    24.10.2018 - 10:30
Світлана Лобода (Фото: прес-служба співачки)
Світлана Лобода (Фото: прес-служба співачки)

В даний час даних про скасування майбутніх концертів зірки не надходило

Стали відомі подробиці екстреної госпіталізації популярної української співачки Світлани Лободи в столиці РФ Москві. Як повідомили Styler в прес-службі співачки, лікарі підозрюють обструкцію нирки.

Світлану забрали до лікарні у вівторок 23 жовтня ввечері прямо з репетиції її нового шоу.

Артистка на репетиції під час виконання складного танцювального номера відчула різкий біль в спині та знепритомніла.

"В даний час лікарі уточнюють діагноз та роблять все можливе для стабілізації стану артистки", - йдеться в повідомленні.

В цей час даних про скасування майбутніх концертів не надходило.

Як зазначалося раніше, в найближчі дні - 25, 26 і 28 жовтня - у співачки заплановані сольні концерти.

Раніше ми писали про те, що популярна співачка Лобода показала своїм передплатникам, як виспівує у гримерці перед концертом.

Також ми повідомляли, що Світлана показала, як в чорному одязі і окулярах "готує шоу".

Нагадаємо, що в жовтні відома американська поп-співачка Крістіна Агілера потрапила в лікарню після шести концертів в підтримку свого нового альбому .

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Відео: РБК-Україна

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