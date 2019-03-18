Лишили права голоса: у Меган Маркл опять проблемы

Меган Маркл теперь не сможет выбирать себе помощников и секретарей

Меган Маркл, которая уже официально ушла в декрет и готовится к рождению своего первенца, лишена права голоса в интернете, так как королева Елизавета II решила взять герцогиню под свой личный контроль.

Королева Елизавета II долго терпела независимое поведение Меган Маркл и решила навести порядок. Для этого она не только запретила ей общаться в социальных сетях, но и назначила ей команду секретарей и личных помощников.

Причиной для таких кардинальных шагов стала вечеринка в честь будущего малыша и скандал с отцом Меган Маркл.

Герцогиня Сассекская и ее супруг принц Гарри долго добивались разрешения переехать из Кенсингтонского дворца в особняк Форгмор Хаус в Виндзоре. И когда они это разрешение наконец-то получили, то выяснилось, что штат служащих в королевском дворце также будет разделен и часть из них отправится вместе с молодой парой.

Выбрать помощников самостоятельно им не позволили, и королева Елизавета II сообщила внуку, что она сама выберет и утвердит новых помощников, а секретариат будет расположен в Букингемском дворце и будет работать под ее присмотром.

Меган Маркл и королева Елизавета II (GettyImages)

Также Меган Маркл и принца Гарри лишили доступа ко всем аккаунтам Кенсингтонского дворца, а завести новые им также не позволили. Все новости о молодой паре теперь будут размещать только на официальном сайте Букингемского дворца.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стало известно, как будут выглядеть Меган Маркл и принц Гарри в старости.

А также рассказывали о том, что Меган Маркл неожиданно решилась на смелый шаг по отношению к своей семье.