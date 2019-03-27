Наказан за советы: Меган Маркл заставила принца Гарри распрощаться с другом детства

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассорила принца Гарри с давним другом. Мужчины познакомились в Итоне, еще когда были детьми, однако есть вероятность, что с этих пор они больше не смогут увидеться. Об этом сообщает издание Мirror.

Причиной конфликта стали неуместные советы Тома Инскипа, который настаивал на том, чтобы принц Гарри одумался и не женился на Меган Маркл, которая неоднократно нарушала правила королевской семьи и попадала в громкие скандалы.

После рекомендаций, которые внук королевы Елизаветы II посчитал грубыми и бестактными, друг оказался в проигрышной позиции, поскольку принц после этого "изгнал" товарища из своего общества.

Фото: (facebook.com/TheBritishMonarchy.jpg)

К слову, Гарри давно отстранился от своих старых друзей, чтобы не возникло "искушений" и он смог заниматься созданием семьи. Однако некоторые полагают, что причина может таиться в неприятии Меган.

Напомним, что ребенок Меган Маркл будет носить другую фамилию. Сообщается, что именно титул определяет фамилию будущего наследника. Так титул принца Чальза - принц Уэльский, поэтому Гарри и Уильям - Уэльсы, а титул Гарри и Меган - герцоги Сассекские - и будущий ребенок получит фамилию Сассекс.

Ранее мы сообщали, что Меган Маркл сделала смелое заявление о том, что отказывается от няни и помощницы после рождения своего первенца, чем вызвала гнев королевской семьи.

Также мы писали о том, что герцоги Сассекские арендовали дом возле Грейт-Тью, недалеко от Глостершира после того, как стало известно, что ремонт в Фрогмор-Хаусе затянется еще на три недели.

Кстати, герцоги Сассекские до сих пор держат в тайне и имя, и пол будущего наследника, хотя в окружении предполагают, что это будет девочка, которую назовут в честь покойной мамы Гарри - Дианой.