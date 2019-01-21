"Расцвела!": Пугачева затмила всех на концерте Лободы

Алла Пугачева (фото: allaradio.ru)

Пользователи соцсетей отметили, что Примадонна замечательно выглядит

Алла Пугачева, готовящаяся к своему последнему концерту, вместе с супругом Максимом Галкиным посетила заключительный третий день шоу опальной Светланы Лободы в московском Crocus City Hall. Совместное фото в своем Instagram опубликовал супруг Примадонны.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

На грандиозном шоу также засветились российские селебритис - Николай Басков, Любовь Успенская, продюссер Яна Рудковская и "когда-то наша" Вера Брежнева.

Пользователи сети отметили чудесный вид Аллы Борисовны. В своих комментариях они написали, что Примадонна расцвела рядом с любимым мужчиной.

"Как же прекрасно выглядит Алла Борисовна! Ну и в общем, конечно, вся семья! Максим, спасибо вам за то, что рядом с вами наша любимая артистка так расцвела".

Скриншот комментариев: instagram.com/maxgalkinru

"Любовь всегда со счастьем заодно";

"Великолепно выглядит вся семья! А Алла вообще респект!"

Скриншот комментариев: instagram.com/maxgalkinru

Для выхода Пугачева облачилась в черное мини-платье, чем сразила посетителей концерта, отметивших ее похудевшую фигуру.

Свои впечатления после шоу Максим высказал в Instagram, опубликовав несколько видео с выступления Лободы и коротко подписал: "Это было супер".

Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Николай Басков выложил в сеть совместное фото с Пугачевой, Галкиным и Успенской. Пользователи тут же попытались кто критиковать, кто расхваливать "старую гвардию".

"Басков и Успенская выглядят, как родители Пугалкиных", - написал один из фолловеров.

"Чудесная компания! Приятного времяпрепровождения! " - пожелал другой комментатор.

Скриншот комментариев: instagram.com/nikolaibaskov

Напомним, ранее мы сообщали о том, что у Аллы Пугачевой случился приступ на съемках программы.

К слову, недавно Алла Пугачева поздравила с днем рождения свою главную "соперницу" - Ирину Аллегрову.

Видео: РБК-Украина