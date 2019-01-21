"Розцвіла!": Пугачова затьмарила всіх на концерті Лободи

Користувачі соцмереж відзначили, що Примадонна чудово виглядає
Алла Пугачова, яка готується до свого останнього концерту, разом з чоловіком Максимом Галкіним відвідала заключний третій день шоу опальної Світлани Лободи в московському Crocus City Hall. Спільне фото у своєму Instagram опублікував чоловік Примадонни.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
На грандіозному шоу також засвітилися російські селебрітіс - Микола Басков, Любов Успенська, продюсер Яна Рудковська і "колись наша" Віра Брежнєва.
Користувачі мережі відзначили чудовий вигляд Алли Борисівни. У своїх коментарях вони написали, що Примадонна розквітла поруч з коханим чоловіком.
"Як же прекрасно виглядає Алла Борисівна! Ну і загалом, звичайно, вся сім'я! Максиме, дякую вам за те, що поруч з вами наша улюблена артистка так розквітла".
Скріншот коментарів: instagram.com/maxgalkinru
"Любов завжди зі щастям заодно";
"Чудово виглядає вся сім'я! А Алла взагалі респект!"
Скріншот коментарів: instagram.com/maxgalkinru
Для виходу Пугачова вбралася в чорну міні-сукню, чим вразила відвідувачів концерту, які відзначили її схудлу фігуру.
Свої враження після шоу Максим висловив в Instagram, опублікувавши кілька відео з виступу Лободи і коротко підписав: "Це було супер".
Фото: instagram.com/nikolaibaskov
Микола Басков виклав у мережу спільне фото з Пугачовою, Галкіним і Успенською. Користувачі тут же спробували хто критикувати, хто розхвалювати "стару гвардію".
"Басков і Успенська виглядають, як батьки Пугалкіних", - написав один з фоловерів.
"Чудова компанія! Приємного проведення часу! "- побажав інший коментатор.
Скріншот коментарів: instagram.com/nikolaibaskov
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Алли Пугачової стався напад на зйомках програми.
До речі, нещодавно Алла Пугачова привітала з днем народження свою головну "суперницю" - Ірину Аллегрову.
Відео: РБК-Україна