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"Розцвіла!": Пугачова затьмарила всіх на концерті Лободи

STYLERПерсона    21.01.2019 - 13:09
"Розцвіла!": Пугачова затьмарила всіх на концерті Лободи
Алла Пугачова (фото: allaradio.ru)

Користувачі соцмереж відзначили, що Примадонна чудово виглядає

Алла Пугачова, яка готується до свого останнього концерту, разом з чоловіком Максимом Галкіним відвідала заключний третій день шоу опальної Світлани Лободи в московському Crocus City Hall. Спільне фото у своєму Instagram опублікував чоловік Примадонни.

&quot;Розцвіла!&quot;: Пугачова затьмарила всіх на концерті Лободи

Фото: instagram.com/maxgalkinru

На грандіозному шоу також засвітилися російські селебрітіс - Микола Басков, Любов Успенська, продюсер Яна Рудковська і "колись наша" Віра Брежнєва.

Користувачі мережі відзначили чудовий вигляд Алли Борисівни. У своїх коментарях вони написали, що Примадонна розквітла поруч з коханим чоловіком.

"Як же прекрасно виглядає Алла Борисівна! Ну і загалом, звичайно, вся сім'я! Максиме, дякую вам за те, що поруч з вами наша улюблена артистка так розквітла".

&quot;Розцвіла!&quot;: Пугачова затьмарила всіх на концерті Лободи

Скріншот коментарів: instagram.com/maxgalkinru

"Любов завжди зі щастям заодно";

"Чудово виглядає вся сім'я! А Алла взагалі респект!"

&quot;Розцвіла!&quot;: Пугачова затьмарила всіх на концерті Лободи

Скріншот коментарів: instagram.com/maxgalkinru

Для виходу Пугачова вбралася в чорну міні-сукню, чим вразила відвідувачів концерту, які відзначили її схудлу фігуру.

Свої враження після шоу Максим висловив в Instagram, опублікувавши кілька відео з виступу Лободи і коротко підписав: "Це було супер".

&quot;Розцвіла!&quot;: Пугачова затьмарила всіх на концерті Лободи

Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Микола Басков виклав у мережу спільне фото з Пугачовою, Галкіним і Успенською. Користувачі тут же спробували хто критикувати, хто розхвалювати "стару гвардію".

"Басков і Успенська виглядають, як батьки Пугалкіних", - написав один з фоловерів.

"Чудова компанія! Приємного проведення часу! "- побажав інший коментатор.

&quot;Розцвіла!&quot;: Пугачова затьмарила всіх на концерті Лободи

Скріншот коментарів: instagram.com/nikolaibaskov

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Алли Пугачової стався напад на зйомках програми.

До речі, нещодавно Алла Пугачова привітала з днем народження свою головну "суперницю" - Ірину Аллегрову.

Відео: РБК-Україна

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