"Я поддерживаю Украину": Нино Катамадзе переживает за украинцев

Фото: РБК-Украина

Исполнительница обновила свой профиль флагом Украины

На сайте президента Украины опубликован новый указ Петра Порошенко о введении военного положения сроком на 30 суток с 26 ноября. Так государство отреагировало на атаку России в Керченском заливе. Знаменитая грузинская исполнительница и композитор Нино Катамадзе решила поддержать украинцев, опубликовав соответствующий снимок в Facebook.

Нино Катамадзе решила поддержать Украину во время агрессии России на Азовском море. Певица обновила фото своего профиля, добавив на фотографию сине-желтую ленту флага Украины, на фоне которого на английском написано "Я поддерживаю Украину!". Возле надписи Нино также добавила флаг Грузии.

Фото: (facebook.com/nino.katamadze)

Напомним, что Коваленко из "Шахтера" рассказал, что думает о ситуации в стране. Cейчас игроки "Шахтера" готовятся к важному матчу Лиги чемпионов с "Гоффенхаймом", однако - с мыслями о родной стране. Виктор Коваленко рассказал, что переживает за страну и ждет, когда наступит мир.

Мы писали, что Верховная рада поддержала введение военного положения в областях Украины, которые граничат с Россией сроком на 30 дней. Это Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также внутренние воды Керченской акватории.

Напомним, Петр Порошенко поддержал решение о введении военного положения в Украине в результате атаки России на корабли ВМС Украины. Верховная Рада провела внеочередное заседание 26 ноября, в ходе которого народные депутаты рассмотрели это предложение.

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