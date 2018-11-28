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"Я підтримую Україну": Ніно Катамадзе переживає за українців

STYLERПерсона    28.11.2018 - 09:56
"Я підтримую Україну": Ніно Катамадзе переживає за українців
Фото: РБК-Україна

Співачка оновила свій профіль прапором України

На сайті президента України опубліковано новий указ Петра Порошенка про введення воєнного стану строком на 30 діб з 26 листопада. Так держава відреагувала на атаку Росії в Керченській затоці. Знаменита українська виконавиця і композитор Ніно Катамадзе вирішила підтримати українців, опублікувавши відповідний знімок у Facebook.

Ніно Катамадзе вирішила підтримати Україну під час агресії Росії на Азовському морі. Співачка оновила фото свого профілю, додавши на фотографію синьо-жовту стрічку прапора України, на тлі якого англійською написано "Я підтримую Україну!". Біля напису Ніно також додала прапор Грузії.

&quot;Я підтримую Україну&quot;: Ніно Катамадзе переживає за українцівФото: (facebook.com/nino.katamadze)

Нагадаємо, що Коваленко з "Шахтаря" розповів, що думає про ситуацію в країні. Зараз гравці "Шахтаря" готуються до важливого матчу Ліги чемпіонів з "Гоффенхаймом", однак - з думками про рідну країну. Віктор Коваленко розповів, що переживає за країну і чекає, коли настане мир.

Ми писали, що Верховна рада підтримала введення воєнного стану в областях України, які межують з Росією терміном на 30 днів. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська, а також внутрішні води Керченської акваторії.

Нагадаємо, Петро Порошенко підтримав рішення про введення воєнного стану в Україні в результаті атаки Росії на кораблі ВМС України. Верховна Рада провела позачергове засідання 26 листопада, в ході якого народні депутати розглянули цю пропозицію.

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