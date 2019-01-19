"Юмор его был плотным": ушел из жизни известный украинский комик

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Он был "королем" импровизации

В субботу, 19 января, стало известно о гибели украинского комика и "короля" импровизации Семена Лившина. Об этом сообщил его друг Валерий Хаит на своей странице в Facebook.

Так, мужчина поразил Хаита своим умением импровизировать на любую тематику, а его юмор "был плотным, насыщенным. Это была настоящая литературная игра словами".

"Фразы складывались мгновенно и, хотя в них явственно звучала Одесса, они были лишены пошлости и той дурной одесской экзотики, где коверканье речи при всем «мастерстве» не заменяет настоящего юмора", - сказал он.

Скриншот поста (facebook.com/valeriy.hait)

Более того, Хаит рассказал, что Лившин закончил строительный институт, а к моменту его выпуска он уже был известным в Одессе журналистом.

"Возглавлял в газете "Комсомольська искра" отдел "Козлотур", а в "Созвездие Козлотура" Фазиля Искандера писал ироническую прозу, пародии, остроумные одесские песенки", - подчеркнул он.

Фото: украинский комик Семен Лившин (facebook.com/valeriy.hait)

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