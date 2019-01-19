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"Гумор його був щільним": пішов з життя відомий український комік

STYLERПерсона    19.01.2019 - 11:41
"Гумор його був щільним": пішов з життя відомий український комік
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Він був "королем" імпровізації

У суботу, 19 січня, стало відомо про загибель українського коміка і "короля" імпровізації Насіння Лившина. Про це повідомив його друг Валерій Хаїт на своїй сторінці в Facebook.

Так, чоловік вразив Хаїта своїм умінням імпровізувати на будь-яку тематику, а його гумор "був щільним, насиченим. Це була справжня літературна гра словами".

"Фрази складалися миттєво і, хоча в них виразно звучала Одеса, вони були позбавлені вульгарності і тієї дурної одеської екзотики, де перекручування мови при всьому «майстерність» не замінює справжнього гумору", - сказав він.

&quot;Гумор його був щільним&quot;: пішов з життя відомий український комік

Скріншот поста (facebook.com/valeriy.hait)

Більш того, Хаїт розповів, що Лившина закінчив будівельний інститут, а до моменту його випуску він вже був відомим в Одесі журналістом.

"Очолював в газеті "Комсомольська іскра" відділ "Козлотур" . "Сузір'я Козлотура" Фазіля Іскандера писав іронічну прозу, пародії, дотепні одеські пісеньки", - підкреслив він.

&quot;Гумор його був щільним&quot;: пішов з життя відомий український комік

Фото: український комік Семен Лівшин (facebook.com/valeriy.hait)

Нагадаємо, що нещодавно пішов з життя популярний гітарист британської групи The Hollies Ерік Хэйдок. Він помер у віці 75 років у своєму будинку.

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