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Юрий Мушкетик не подписывал заявление в поддержку Порошенко

STYLERПерсоны    23.03.2019 - 18:35
Юрий Мушкетик не подписывал заявление в поддержку Порошенко
Юрий Мушкетик (фото: wikipedia.org)

Выборы президента Украины состоятся уже 31 марта

Перед выборами 2019 известный украинский писатель и Герой Украины Юрий Мушкетик заявил, что не подписывал заявление в поддержку Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах. Об этом он сообщил после обнародования обращения украинских писателей, которые призывали голосовать за действующего президента.

"Прошу не использовать меня в борьбе за пост президента Украины. Я не давал согласия на использование моего имени в политическом заявлении в поддержку Петра Порошенко", - заявил Юрий Мушкетик.

Юрий Мушкетик не подписывал заявление в поддержку Порошенко

Юрій Мушкетик (фото: wikipedia.org)

Само заявление в поддержку Порошенко появилась в четверг, 21 марта. Авторы в нем обратились к украинским гражданам накануне президентских выборов.

Документ подписали такие выдающиеся украинские литераторы, как Иван Дзюба, Василий Герасимьюк, Любовь Голота, Богдан Горынь, Виктор Женченко, Николай Жулинский, Анатолий Кичинский, Вячеслав Медвидь, Дмитрий Павлычко, Михаил Сидоржевский, Виктор Терен, Тарас Федюк, Олег Чорногуз и Юрий Щербак.

Ранее эксперты рассказали, что делать, если заставляют голосовать за конкретного кандидата на президентских выборах 31 марта.

Также мы писали о том, что заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе рассказал о четырех самых распространенных схемах подкупа избирателей.

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