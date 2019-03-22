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Жег, как мог шнура фитиль: Шнуров ищет суррогатную мать

STYLERПерсоны    22.03.2019 - 22:06
Жег, как мог шнура фитиль: Шнуров ищет суррогатную мать
Фото: коллаж РБК-Украина

Сергей Шнуров решил распустить группу "Ленинград" и посвятить себя семье

Сергей Шнуров решил вновь стать отцом, но его молодая супруга Ольга Абрамова не желает портить фигуру и не настроена рожать. Из-за этого фронтмент российской рок-группы "Ленинград" планирует воспользоваться услугами суррогатной матери. Об этом рассказал бывший участник команды Стас Барецкий, передает Starhit.

По его словам, четвертая жена Шнура и подтолкнула музыканта распустить "Ленинград".

Сейчас Сергей находится фактически в последнем туре с группой.

Недавно он написал в Instagram о решении оставить рок-сцену.

"Между сложными вещами, я скажу, как не юнец. Этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец", - ошарашил своих поклонников Шнур.

"Двадцать лет одно и то же. Сочиняю я ху*ню. Вы подумали, быть может, что кого-то я виню? Нет. Сам выбрал этот стиль баснословного угара. Жег, как мог шнура фитиль, и в эпоху "Ягуара", и во времена пост-спайса. Странно, но все жив нахал. Дорн вопил, мол не стесняйся, не стесняясь я бухал... Может быть, когда-нибудь, но нескоро. На миру, если в край не "за*буть", "Ленинград" я соберу. А пока, ну все, пока. Мавр сделал свое дело, - Знаю я наверняка", - написал он.

В окружении музыканта говорят о том, что его супруга держит в своих руках все финансы группы и распоряжается ими по своему усмотрению. Кроме того, якобы она решает дальнейшую судьбу музыкантов "Ленинград".

Жег, как мог шнура фитиль: Шнуров ищет суррогатную мать

Фото: Сергей Шнуров с Ольгой Абрамовой (instagram.com/gqrussia)

Напомним, что у Сергея Шнурова есть дочь Серафима от первого брака, и сын Аполлон от второго. Развод с третьей супругой Матильдой состоялся в августе 2018 года.

Четвертая жена музыканта - светская львица - младше его на 18 лет. Она закончила МГУ, изучала историю искусств в Лондоне.

Как сообщалось ранее, недавно эпатажный российский рок-музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стих умершему актеру Сергею Юрскому

Также мы писали о том, что Сергей  Шнуров написал стих о секретном удостоверении "Штази" президента РФ Владимира Путина.

Напомним, ранее лидер группы "Ленинград" объяснил причину отказа от выступлений в Украине.

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