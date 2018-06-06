Фиби Тонкин прокомментировала судьбу своего персонажа в сериале "Древние"

Осторожно, спойлеры

Австралийская актриса Фиби Тонкин, известная ролью Хэйли Маршалл в сериале "Древние", прокомментировала смерть своего персонажа и рассказала о своем уходе из вампирской "франшизы". Об этом сообщает Entertainment weekly.

"Перед каждым новым сезоном мы готовились прощаться навсегда – мы никогда не знали, вернемся ли с еще одним сезоном или нет, до самой последней минуты. Но, поскольку мы с самого начала знали, что этот сезон точно будет последним, мне было легче – планировать прощальные подарки, как следует прощаться с друзьями, с которыми я провела вместе 5 лет", - поделилась актриса.

Тонкин также призналась, как попрощалась со съемочной группой шоу. "К сожалению, мою последнюю сцену мы снимали в час ночи, так что на площадке не было ни основного каста, ни некоторых участников съемочной группы, так что я просто бегала по всей студии, выкрикивая имена всех подряд, чтобы обнять как можно больше народа перед тем, как я навсегда покину студию", - добавила она.

Напомним, что звездам "Игры престолов" раздали самоуничтожающиеся сценарии.