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Фиби Тонкин прокомментировала судьбу своего персонажа в сериале "Древние"

STYLERСериалы        06.06.2018 - 19:14
Фото: кадр из сериала "Древние"
Фото: кадр из сериала "Древние"

Осторожно, спойлеры

Австралийская актриса Фиби Тонкин, известная ролью Хэйли Маршалл в сериале "Древние", прокомментировала смерть своего персонажа и рассказала о своем уходе из вампирской "франшизы". Об этом сообщает Entertainment weekly. 

"Перед каждым новым сезоном мы готовились прощаться навсегда – мы никогда не знали, вернемся ли с еще одним сезоном или нет, до самой последней минуты. Но, поскольку мы с самого начала знали, что этот сезон точно будет последним, мне было легче – планировать прощальные подарки, как следует прощаться с друзьями, с которыми я провела вместе 5 лет", - поделилась актриса. 

Тонкин также призналась, как попрощалась со съемочной группой шоу. "К сожалению, мою последнюю сцену мы снимали в час ночи, так что на площадке не было ни основного каста, ни некоторых участников съемочной группы, так что я просто бегала по всей студии, выкрикивая имена всех подряд, чтобы обнять как можно больше народа перед тем, как я навсегда покину студию", - добавила она. 

Напомним, что звездам "Игры престолов" раздали самоуничтожающиеся сценарии.

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Теги: смерть, сериалы, актриса
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