Фібі Тонкін прокоментувала долю свого персонажа в серіалі "Первородні"

Обережно, спойлери

Австралійська актриса Фібі Тонкін, відома роллю Хейлі Маршалл в серіалі "Первородні", прокоментувала смерть свого персонажа і розповіла про своє прощання з вампірською "франшизою". Про це повідомляє Entertainment weekly.

"Перед кожним новим сезоном ми готувалися прощатися назавжди - ми ніколи не знали, чи повернемося з ще одним сезоном чи ні, до самої останньої хвилини. Але, оскільки ми з самого початку знали, що цей сезон точно буде останнім, мені було легше - планувати прощальні подарунки, як слід прощатися з друзями, з якими я провела разом 5 років", - поділилася актриса.

Тонкін також зізналася, як попрощалася зі знімальною групою шоу. "На жаль, мою останню сцену ми знімали о першій годині ночі, так що на майданчику не було ні основного каста, ні деяких учасників знімальної групи, так що я просто бігала по всій студії, вигукуючи імена всіх підряд, щоб обійняти якомога більше народу перед тим, як я назавжди покину студію", - додала вона.

Нагадаємо, що зіркам "Гри престолів" роздали сценарії, що самознищуються.