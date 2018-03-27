HBO выпустил трейлер нового сериала "Наследники"

Шоу расскажет о жизни медиамагната

Телеканал HBO представил трейлер новой многосерийной драмы под названием "Наследники" ("Succession"), которая расскажет о семье могущественного медиамагната и его бизнесе. Сценаристом проекта стал Джесси Армстронг, который ранее работал над "Черным зеркалом" и "Вавилоном". Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале HBO .

"Логан Рой (его сыграл Брайан Кокс) - могущественный, но стареющий глава международного медийного конгломерата Waystar Royco. В будущем правление компанией должен принять старший сын, но прежде всей семье придется пережить интриги, предательство и неприкрытую борьбу за власть", - говорится в синопсисе.

Известно, что зрители увидят борьбу четверых наследников Логана Роя за место главы компании. Роли детей медиамагната исполнили Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук и Алан Рак. Режиссерами проекта стали Марк Майлод ("Игра престолов"), Адам Аркин ("Фарго"), Адам МакКей ("Человек-муравей"). Премьера "Наследников" запланирована на июнь 2018 года.

Напомним, что создатель "Фарго" рассказал, каким будет четвертый сезон сериала.