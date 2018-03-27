HBO випустив трейлер нового серіалу "Спадкоємці"

Шоу розповість про життя медіамагната

Телеканал HBO представив трейлер нової багатосерійної драми під назвою "Спадкоємці" ("Succession"), яка розповість про сім'ю могутнього медіамагната і його бізнесі. Сценаристом проекту став Джессі Армстронг, який раніше працював над "Чорним дзеркалом" і "Вавилоном". Відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі HBO.

"Логан Рой (його зіграв Брайан Кокс) - могутній, але старіючий глава міжнародного медійного конгломерату Waystar Royco. В майбутньому правління компанією повинен прийняти старший син, але спочатку всій родині доведеться пережити інтриги, зрада і неприкриту боротьбу за владу", - йдеться в синопсисі .

Відомо, що глядачі побачать боротьбу чотирьох спадкоємців Логана Роя за місце глави компанії. Ролі дітей медіамагната виконали Джеремі Стронг, Кіран Калкін, Сара Снук і Алан Рак. Режисерами проекту стали Марк Майлод ( "Гра престолів"), Адам Аркін ( "Фарго"), Адам МакКей ( "Людина-мураха"). Прем'єра "Спадкоємців" запланована на червень 2018 року.

Нагадаємо, що творець "Фарго" розповів, яким буде четвертий сезон серіалу.