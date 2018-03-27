Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

HBO випустив трейлер нового серіалу "Спадкоємці"

STYLERСеріали        27.03.2018 - 11:41
Фото: HBO
Фото: HBO

Шоу розповість про життя медіамагната

Телеканал HBO представив трейлер нової багатосерійної драми під назвою "Спадкоємці" ("Succession"), яка розповість про сім'ю могутнього медіамагната і його бізнесі. Сценаристом проекту став Джессі Армстронг, який раніше працював над "Чорним дзеркалом" і "Вавилоном". Відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі HBO.

 "Логан Рой (його зіграв Брайан Кокс) - могутній, але старіючий глава міжнародного медійного конгломерату Waystar Royco. В майбутньому правління компанією повинен прийняти старший син, але спочатку всій родині доведеться пережити інтриги, зрада і неприкриту боротьбу за владу", - йдеться в синопсисі .

Відомо, що глядачі побачать боротьбу чотирьох спадкоємців Логана Роя за місце глави компанії. Ролі дітей медіамагната виконали Джеремі Стронг, Кіран Калкін, Сара Снук і Алан Рак. Режисерами проекту стали Марк Майлод ( "Гра престолів"), Адам Аркін ( "Фарго"), Адам МакКей ( "Людина-мураха"). Прем'єра "Спадкоємців" запланована на червень 2018 року.

Нагадаємо, що творець "Фарго" розповів, яким буде четвертий сезон серіалу.

Добра справа: сім'я з Лисичанська в'яже шкарпетки для бійців АТО Творець "Фарго" розповів про плани на четвертий сезон серіалу
Теги: сериалы, трейлер, сім'їя, HBO
Історик з РФ пояснив, чому українська мова перевершує російський
"Наші діти горіли, а ми просто спостерігали": родичі загиблих розповіли про пожежу в Кемерово
У Києві співробітник патрульної поліції оригінально покарав порушників ПДР (відео)
Пожежа в Кемерово: у Києві під посольство Росії принесли квіти та іграшки (фото)
On Top