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Ожидается выход новой игры по сериалу "Секретные материалы"

STYLERСериалы        27.03.2018 - 13:32
Фото: Fox
Фото: Fox

Создатель шоу рассказал о разработке игры

Создатель "Секретных материалов" Крис Картер признался, что американский научно-фантастический телесериал "Секретные материалы" станет основой для новой игры. Разработка нового проекта вселенной "Файлов" уже началась. Об этом сообщает портал X-Files News.

"Я тут как-то пошутил про мюзикл по мотивам "Секретным материалам"… но на самом деле команда разработчиков просто сосредоточится на действительно интересном, увлекательном сюжете - игра будет отличаться от той, что уже есть", - поделился Картер.

Издание PC Gamer считает, что создатель сериала говорил о мобильной игре The X-Files: Deep State, релиз которой состоялся в феврале на iOS и Android. Не исключено, что новый проект станет полноценной игрой для PC и консолей.

Напомним, что HBO выпустил трейлер нового сериала "Наследники". Шоу расскажет о семье могущественного медиамагната и его бизнесе.

 

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Теги: Секретные материалы, сериалы, игра
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