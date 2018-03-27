Ожидается выход новой игры по сериалу "Секретные материалы"

Создатель шоу рассказал о разработке игры

Создатель "Секретных материалов" Крис Картер признался, что американский научно-фантастический телесериал "Секретные материалы" станет основой для новой игры. Разработка нового проекта вселенной "Файлов" уже началась. Об этом сообщает портал X-Files News.

"Я тут как-то пошутил про мюзикл по мотивам "Секретным материалам"… но на самом деле команда разработчиков просто сосредоточится на действительно интересном, увлекательном сюжете - игра будет отличаться от той, что уже есть", - поделился Картер.

Издание PC Gamer считает, что создатель сериала говорил о мобильной игре The X-Files: Deep State, релиз которой состоялся в феврале на iOS и Android. Не исключено, что новый проект станет полноценной игрой для PC и консолей.

Напомним, что HBO выпустил трейлер нового сериала "Наследники". Шоу расскажет о семье могущественного медиамагната и его бизнесе.