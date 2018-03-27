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Очікується вихід нової гри за серіалом "Секретні матеріали"

STYLERСеріали        27.03.2018 - 13:32
Фото: Fox
Фото: Fox

Творець шоу розповів про розробку гри

Творець "Секретних матеріалів" Кріс Картер зізнався, що американський науково-фантастичний телесеріал "Секретні матеріали" стане основою для нової гри. Розробка нового проекту всесвіту "Файлів" вже почалася. Про це повідомляє портал X-Files News.

"Я тут якось пожартував про мюзикл за мотивами "Секретних матеріалів"... але насправді команда розробників просто зосередиться на дійсно цікавому, захоплюючому сюжеті - гра буде відрізнятися від тієї, що вже є", - поділився Картер.

Видання PC Gamer вважає, що творець серіалу говорив про мобільну гру The X-Files: Deep State, реліз якої відбувся в лютому на iOS і Android. Не виключено, що новий проект стане повноцінною грою для PC і консолей.

Нагадаємо, що HBO випустив трейлер нового серіалу "Спадкоємці". Шоу розповість про сім'ю могутнього медіамагната і його бізнес.

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Теги: Секретные материалы, сериалы, игра
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