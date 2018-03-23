Создатели "Теории большого взрыва" открыли детали нового сезона

В 11 сезоне появится новый персонаж

На Фестивале телевизионных шоу PaleyFest 2018 создатели американского ситкома "Теория большого взрыва" рассказали, кто сыграет брата Шелдона в новом сезоне, а также признались, каким будет финальный эпизод. Об этом сообщает Deadline.

Так, стало известно, что актер Джерри О'Коннелл, известный ролями в фильмах "Джерри Магуайер", "Останься со мной" и сериале "Фишки, деньги, адвокаты", в 11 сезоне сериала сыграет брата Шелдона Джорджи. "Это первый раз, когда его объявляют, поэтому не говорите никому", - пошутил исполнительный продюсер сериала Стив Холлэнд.

Фото: Джерри О'Коннелл в сериале "Миллиарды"

Авторы признались, что планируют закончить сезон свадьбой Шелдона и Эми и холостяцкой вечеринкой. Также на фестивале состоялась премьера эпизода, в котором снялся миллиардер Билл Гейтс.

Напомним, что звезды "Сверхъестественного" рассказали, как закончится 13 сезон сериала.