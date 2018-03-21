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Звезды "Сверхъестественного" рассказали, как закончится 13 сезон сериала

STYLERСериалы        21.03.2018 - 17:54
Фото: кадр из сериала "Сверхъестественное"
Фото: кадр из сериала "Сверхъестественное"

Исполнители главных ролей поведали о судьбах своих персонажей

Актеры Джаред Падалеки и Дженсен Эклс, известные ролями в сериале "Сверхъестественное", во время фестиваля PaleyFest 2018 рассказали журналистам, как закончится 13 сезон шоу для Сэма и Дина Винчестеров. Об этом сообщает Deadline.

Джаред Падалеки признался, с какими трудностями столкнется его персонаж. "Сэм в порядке. Я думаю, у него есть проблемы с тем, что он фокусируется на своих неудачах. Это было частью его архетипа с самого начала. В этом сезоне мы видим, что он дошел до крайней точки и действительно отдает все, что у него есть, чтобы сделать мир лучше", - сказал он.

Дин Винченстер пройдет через сложный период, но решить проблемы ему поможет брат. "Дин, определенно, был не в духе в начале. В своей жизни он пережил много потерь и был в замешательстве. Он не очень понимал, что делать дальше. К счастью, он не один, поэтому его брат поднимет его, когда он будет в упадке. По мере приближения к концу этого сезона мы увидим, как Дин вступает на важный путь", - отметил Дженсен Эклс.

Премьера последнего эпизода 13 сезона сериала "Сверхъестественное" состоится 3 мая 2018 года.

Напомним, что стало известно, какие новые персонажи могут появиться в последнем сезоне "Игры престолов".

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Теги: сериалы, сверхъестественное, финал
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