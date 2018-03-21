Зірки "Надприроднього" розповіли, як закінчиться 13 сезон серіалу

Виконавці головних ролей розповіли про долі своїх персонажів

Актори Джаред Падалекі і Дженсен Еклс, відомі ролями в серіалі "Надприродне", під час фестивалю PaleyFest 2018 розповіли журналістам, як закінчиться 13 сезон шоу для Сема і Діна Вінчестерів. Про це повідомляє Deadline.

Джаред Падалекі зізнався, з якими труднощами зіткнеться його персонаж. "Сем в порядку. Я думаю, у нього є проблеми з тим, що він фокусується на своїх невдачах. Це було частиною його архетипу з самого початку. У цьому сезоні ми бачимо, що він дійшов до крайньої точки і дійсно віддає все, що у нього є, щоб зробити світ кращим", - сказав він.

Дін Вінченстер пройде через складний період, але вирішити проблеми йому допоможе брат. "Дін, безумовно, був не в дусі на початку. У своєму житті він пережив багато втрат і був збентежений. Він не дуже розумів, що робити далі. На щастя, він не один, тому його брат підніме його, коли він буде в занепаді. У міру наближення до кінця цього сезону ми побачимо, як Дін вступає на важливий шлях", - зазначив Дженсен Еклс.

Прем'єра останнього епізоду 13 сезону серіалу "Надприродне" відбудеться 3 травня 2018 року.

Нагадаємо, що стало відомо, які нові персонажі можуть з'явитися в останньому сезоні "Гри престолів".