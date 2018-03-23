Творці "Теорії великого вибуху" відкрили деталі нового сезону

У 11 сезоні з'явиться новий персонаж

На Фестивалі телевізійних шоу PaleyFest 2018 творці американського ситкому "Теорія великого вибуху" розповіли, хто зіграє брата Шелдона в новому сезоні, а також зізналися, яким буде фінальний епізод. Про це повідомляє Deadline.

Так, стало відомо, що актор Джері О'Коннелл, відомий ролями у фільмах "Джеррі Магуайер", "Залишся зі мною" і серіалі "Фішки, гроші, адвокати", в 11 сезоні серіалу зіграє брата Шелдона Джорджі. "Це перший раз, коли його оголошують, тому не кажіть нікому", - пожартував виконавчий продюсер серіалу Стів Холленд.

Фото: Джеррі О'Коннелл в серіалі "Мільярди"

Автори зізналися, що планують закінчити сезон весіллям Шелдона і Емі і холостяцькою вечіркою. Також на фестивалі відбулася прем'єра епізоду, в якому знявся мільярдер Білл Гейтс.

Нагадаємо, що зірки "Надприроднього" розповіли, як закінчиться 13 сезон серіалу.