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Творці "Теорії великого вибуху" відкрили деталі нового сезону

STYLERСеріали        23.03.2018 - 14:14
Фото: Кадр з серіалу "Теорія великого вибуху"
Фото: Кадр з серіалу "Теорія великого вибуху"

У 11 сезоні з'явиться новий персонаж

На Фестивалі телевізійних шоу PaleyFest 2018 творці американського ситкому "Теорія великого вибуху" розповіли, хто зіграє брата Шелдона в новому сезоні, а також зізналися, яким буде фінальний епізод. Про це повідомляє Deadline.

Так, стало відомо, що актор Джері О'Коннелл, відомий ролями у фільмах "Джеррі Магуайер", "Залишся зі мною" і серіалі "Фішки, гроші, адвокати", в 11 сезоні серіалу зіграє брата Шелдона Джорджі. "Це перший раз, коли його оголошують, тому не кажіть нікому", - пожартував виконавчий продюсер серіалу Стів Холленд.

Фото: Джеррі О'Коннелл в серіалі "Мільярди"

Автори зізналися, що планують закінчити сезон весіллям Шелдона і Емі і холостяцькою вечіркою. Також на фестивалі відбулася прем'єра епізоду, в якому знявся мільярдер Білл Гейтс.

Нагадаємо, що зірки "Надприроднього" розповіли, як закінчиться 13 сезон серіалу.

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Теги: Теория большого взрыва, сериалы, Билл Гейтс
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