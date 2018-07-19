"Величественный век. Новая правительница": специально для съемок сериала авторы воссоздали знаменитый дворец

Съемки сериала "Величественный век. Новая правительница" (фото: пресс-служба 1+1)

К съемкам сериала, который скоро выйдет на экран, продюсеры подошли сверхсерьезно

Осенью на телеканале "1+1" состоится премьера турецкого сериала "Величественный век. Новая правительница", который является продолжением легендарной истории любви Роксоланы и султана Сулеймана. В новом сериале империю возглавит потомок Хюррем Ахмед, сердце которого покорит красавица Кесем.

Кроме продолжения рассказа о бурной жизни правящей династии Османской империи, в новом сериале зрители увидят знаковые и хорошо знакомые украшения, которые передавались султанами из поколения в поколение: знаменитый перстень Роксоланы, подаренный императором, и ее величественную корону.

Съемки сериала "Величественный век. Новая правительница" (фото: пресс-служба 1+1)

Перстень, подаренный Роксолане Сулейманом, символизировал силу их любви. Император создал его своими руками: основа была выполнена из серебра, а украшена изумрудами и цирконом. Изысканное кольцо завоевало большую популярность среди поклонниц "Великолепного века". По его образцу создают драгоценности и бижутерию, которые моментально раскупают. В новом сериале "Величественный век. Новая правительница" это кольцо будет носить Сафие-султан, бабушка нового падишаха Ахмеда І.

Съемки сериала "Величественный век. Новая правительница" (фото: пресс-служба 1+1)

Роскошная корона Хюррем стала самой дорогой во всем гареме и символизировала величие и могущество султаны. Снизу высокая корона была украшена изумрудами, дальше сверкали бриллианты, а края были украшены рубинами. Кому достанется эта драгоценность в новом сериале, зрители узнают совсем скоро.

Съемки сериала "Величественный век. Новая правительница" (фото: пресс-служба 1+1)

Интересно, что производством сериалов "Великолепный век. Роксолана" и "Величественный век. Новая правительница" занималась турецкая компания TIMS Productions. К съемкам продюсеры подошли сверхсерьезно. В пригороде Стамбула построили целый городок, который переносит в эпоху Османской империи. Знаменитый дворец Топкапы, раскинувшийся более чем на 6 тыс. кв. м, был воссоздан до мельчайших деталей интерьера и отделки.

Дворец Топкапы (фото: пресс-служба 1+1)

Часть декораций и даже целые комнаты из сериала "Великолепный век. Роксолана" использовали на съемочной площадке "Новой правительницы". Во время работы над проектом присутствовали консультанты-историки, поэтому вся посуда, подушки, роскошные одежды и предметы, которыми пользовались в эпоху Османской империи, были воспроизведены до мельчайших деталей.

Съемки сериала "Величественный век. Новая правительница" (фото: пресс-служба 1+1)

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