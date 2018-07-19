"Величне століття. Нова володарка": спеціально для зйомок серіалу автори відтворили знаменитий палац

Зйомки серіалу "Величне століття. Нова володарка" (фото: прес-служба 1+1)

До зйомок серіалу, який скоро вийде на екран, продюсери підійшли дуже серйозно

Восени на телеканалі "1+1" відбудеться прем’єра турецького серіалу "Величне століття. Нова володарка", що є продовженням легендарної історії кохання Роксолани й султана Сулеймана. У новому серіалі імперію очолить нащадок Гюрем Ахмед, серце якого підкорить красуня Кесем.

Окрім продовження розповіді про буремне життя правлячої династії Османської імперії, у новому серіалі глядачі побачать і знакові та добре знайомі прикраси, які передавались султанами із покоління в покоління: знаменитий перстень Роксолани, подарований імператором, і її величну корону.

Зйомки серіалу "Величне століття. Нова володарка" (фото: прес-служба 1+1)

Перстень, який подарував Роксолані Сулейман, символізував силу їхнього кохання. Імператор зробив його власноруч: основа була виконана зі срібла, а прикрашена смарагдами й цирконом. Вишукана каблучка завоювала неабияку популярність серед прихильниць "Величного століття". За її зразком створюють коштовності й біжутерію, які вмить розкуповують. У новому серіалі "Величне століття. Нова володарка" цей перстень носитиме Сафіє-султан, бабуся нового падишаха Ахмеда І.

Зйомки серіалу "Величне століття. Нова володарка" (фото: прес-служба 1+1)

Розкішна корона Гюрем стала найдорожчою в усьому гаремі й символізувала велич і могутність султани. Знизу висока корона була прикрашена смарагдами, далі виблискували діаманти, а краї були оздоблені рубінами. Кому дістанеться ця коштовність у новому серіалі, глядачі дізнаються зовсім незабаром.

Зйомки серіалу "Величне століття. Нова володарка" (фото: прес-служба 1+1)

Цікаво, що виробництвом серіалів "Величне століття. Роксолана" та "Величне століття. Нова правителька" займалася турецька компанія ТІМС Productions. До зйомок продюсери підійшли надсерйозно. У передмісті Стамбулу збудували ціле містечко, що переносить в епоху Османської імперії. Знаменитий палац Топкапи, що простягнувся на понад 6 тис. кв. м, був відтворений до найдрібніших деталей інтер'єру та оздоблення.

Палац Топкапи (фото: прес-служба 1+1)

Частину декорацій та навіть цілі кімнати із серіалу "Величне століття. Роксолана" використали на знімальному майданчику "Нової володарки". Під час роботи над проектом були присутні консультанти-історики, тому весь посуд, подушки, розкішний одяг і предмети, якими користувались в епоху Османської імперії, були відтворені до найменших дрібниць.

Зйомки серіалу "Величне століття. Нова володарка" (фото: прес-служба 1+1)

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