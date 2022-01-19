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Всплыли новые подробности о шоу "Игры талантов"

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Среда 19 января 2022 12:13
Всплыли новые подробности о шоу "Игры талантов" Скоро стартует шоу "Игры талантов" (фото: канал "Украина")
Автор: Styler

Уже скоро развлекательное шоу "Игры талантов" по всемирно известному формату Game of Talents поразит украинских зрителей невероятными способностями участников и зрелищными постановками.

А на днях стали известны новые подробности о шоу на канале "Украина".

Так, над новым масштабным проектом, кроме известного своей работой с топовыми украинскими звездами Германа Ненова, работают еще трое талантливых режиссеров-постановщиков - Мария Коростелева, Юрий Пристаецкий и Роман Дмитрик.

Мария имеет богатый опыт работы с украинскими звездами. Она - режиссер-постановщик сольных шоу-программ и выступлений для Натальи Могилевской, Джамалы, Алины Паш, Марины Круть, KAZKA, национальных отборов Евровидения, показов Ukrainian Fashion Week.

При этом Мария отмечает, что шоу "Игры талантов" стало для нее настоящим вызовом.

"Каждый день подготовки к шоу - это как отдельное приключение, в которое мы погрузились сразу во время первого кастинга. Чувство интриги и невероятного восхищения, когда ты и не подозреваешь, какой из сотни талантов попадет в твою команду и твои режиссерские руки, на каком языке говорит этот талант и с какого уголка Украины или с какого континента он приедет показать свои непревзойденные способности. Это очень интересно! На нашей сцене встретятся более ста разнообразных талантов, которые сводят с ума и шокируют", - говорит она.

Всплыли новые подробности о шоу &quot;Игры талантов&quot;

Скоро стартует шоу "Игры талантов" (фото: канал "Украина")

А Дмитрик и Пристаецкий сотрудничали с артистами DZIDZIO, Олей Поляковой, Олегом Винником, Златой Огневич, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и многими другими, создавали зрелищные номера для церемонии открытия Евро 2012, торжественные мероприятия государственного уровня других стран мира.

Всплыли новые подробности о шоу &quot;Игры талантов&quot;

Скоро стартует шоу "Игры талантов" (фото: канал "Украина")

"Мы всегда ищем неординарные и неожиданные решения для наших номеров. Классические постановки стараемся обыграть непредсказуемо, часто – через парадокс. В шоу "Игры талантов" в первую очередь поразим удивительными способностями участников. Из-за пандемии и карантина многие классные артисты, которые годами работали в разных уголках мира, сейчас находятся в Украине. К примеру, зрители канала "Украина" будут иметь уникальную возможность увидеть выступление известной на весь мир звезды "Цирка дю Солей", - комментирует Юрий.

Как сообщалось ранее, ведущим грандиозного шоу стал мегапопулярный DZIDZIO.

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