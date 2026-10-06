Як стилізувати сірі джогери: образи для нього і для неї від стилістки Анастасії Крівіцької (фото)

Невимушена база на щодень

У першому жіночому образі сірі широкі джогери поєднані з білою футболкою та чорним подовженим жакетом. Спортивний за характером низ завдяки структурованому жакету виглядає більш зібрано. Масивні кросівки та чорні сонцезахисні окуляри підтримують невимушений настрій комплекту.

Чоловічий образ побудований у схожій стриманій гамі. Сірі джогери доповнюють біла футболка та чорна кофта на блискавці з капюшоном. Масивні кросівки й сонцезахисні окуляри завершують комплект, який залишається максимально комфортним, але не виглядає суто спортивним.

Зручний та лаконічний образ на щодень (фото: instagram.com/anastasiia_krivitska)

Контрастні акценти та багатошаровість

У другій жіночій комбінації ті самі сірі джогери отримують зовсім інший характер. Стилістка додала до них червоний кардиган, темний жакет у тонку смужку та світлі ботильйони. Червоний колір стає помітним акцентом, а жакет додає образу чіткішої форми та міського настрою.

Для чоловіка джогери цього разу поєднані з картатою сорочкою та чорною курткою-сорочкою. Темні кросівки залишають образ розслабленим, а кілька шарів роблять його цікавішим. Такий варіант показує, що джогери цілком можна вписати у повсякденний міський гардероб разом із сорочками та верхнім одягом більш структурованого крою.

Гарний парний образ із яскравими акцентами (фото: instagram.com/anastasiia_krivitska)

Спортивна база та виразні акценти

Жіночий образ із сірими широкими джогерами, поєднаними з облягаючим сірим топом, чорною шкіряною курткою та картатою сорочкою, зав'язаною на стегнах.

Чорна шкіра додає комплекту виразності, а клітинка привносить трохи недбалого street-style настрою. Світлі кросівки та великі сонцезахисні окуляри завершують образ, залишаючи його комфортним і водночас продуманим.

Чоловічий образ побудований тут на тій самій ідеї комфорту. Сірі широкі джогери доповнені сірою футболкою та яскраво-помаранчевою легкою курткою. Насичений колір верхнього шару одразу стає головним акцентом образу, а чорні сонцезахисні окуляри та світлі масивні кросівки підтримують сучасний міський характер комплекту.

Сучасний комплект для нього та для неї (фото: instagram.com/anastasiia_krivitska)

Шкіряні куртки та глибокі кольори

У жіночому образі цього варіанту сірі джогери набувають більш зібраного та модного характеру. До них додані чорний трикотажний светр із високою горловиною, коричнева шкіряна куртка та ремінь із золотою пряжкою. Контраст між м'якими спортивними джогерами та фактурною шкірою робить образ цікавішим. Чорні туфлі з гострим носком додають йому більш жіночного та міського настрою.

Що ж стосується чоловічого комплекту, то тут він також демонструє поєднання спортивної бази з більш структурованими речами. Сірі широкі джогери доповнені бордовою футболкою та чорною курткою-сорочкою з накладними кишенями. Темні кросівки підтримують невимушений характер, а бордовий відтінок додає кольору та робить стриману комбінацію виразнішою.

Цікаві образи з глибокими кольорами (фото: instagram.com/anastasiia_krivitska)

Головна ідея обох образів - показати, наскільки універсальними можуть бути широкі сірі джогери. Вони легко підлаштовуються під різний настрій образу. Базова футболка і кросівки зроблять комплект максимально невимушеним, а жакет, сорочка, яскравий кардиган чи інше акцентне взуття допоможуть створити більш виразну комбінацію.