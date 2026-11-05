Падме із "Зоряних війн": як змінилася Наталі Портман і які ролі принесли їй визнання

Від Матильди у "Леоні" до королеви Набу

Наталі Портман народилася 9 червня 1981 року в Єрусалимі. Її справжнє прізвище - Гершлаг. Коли дівчинці було три роки, родина переїхала до США. Там майбутня акторка почала займатися танцями, а згодом потрапила на кастинг, який змінив її життя.

У 1994 році на екрани вийшов фільм Люка Бессона "Леон". 12-річна Портман зіграла Матильду - дівчинку, яка після загибелі родини опиняється під опікою найманого вбивці Леона у виконанні Жана Рено. Для дебютантки це була складна драматична роль, але саме вона привернула увагу кінематографістів до юної акторки.

Наталі Портман у фільмі "Леон" (скриншот)

Наступним великим етапом стали "Зоряні війни". У 1999 році Портман з'явилася в епізоді "Прихована загроза" в образі Падме Амідали - королеви планети Набу. У продовженнях "Атака клонів" (2002) та "Помста ситхів" (2005) її персонажка вже була сенаторкою та дружиною Енакіна Скайвокера.

До слова, Styler вже розповідав, як змінився екранний чоловік Наталі Портман Гейден Крістенсен.

На момент виходу першого фільму трилогії Портман було 18 років. Водночас вона не хотіла, щоб акторська кар'єра визначала все її життя. Після зйомок першого епізоду "Зоряних війн" вона вступила до Гарвардського університету, де вивчала психологію. У 2003 році акторка отримала диплом бакалавра.

Наталі Портман у фільмі "Зоряні війни. Прихована загроза" (скриншот)

У матеріалі Harvard Gazette від 2015 року Портман згадувала, що спочатку почувалася невпевнено серед студентів і боялася, що її сприйматимуть лише як відому акторку, а не серйозну студентку. Навчання вона поєднувала зі зйомками та іспитами, іноді літаючи між університетом і знімальними майданчиками.

"Близькість" і "V означає Вендетта": вихід за межі образу Падме

Після завершення трилогії "Зоряних війн" Портман почала активніше обирати драматичні ролі. Однією з найважливіших стала робота у фільмі Майка Ніколса "Близькість" (2004).

Акторка зіграла Еліс - молоду жінку, яка опиняється в заплутаних стосунках із письменником Деніелом, фотографкою Анною та лікарем Ларрі. Її партнерами стали Джуд Лоу, Джулія Робертс і Клайв Овен.

Наталі Портман у фільмі "Близькість" (скриншот)

Особливість цієї роботи полягала в тому, що Портман довелося грати персонажку з непростою біографією та суперечливими мотивами. За роль Еліс вона отримала Золотий глобус у категорії найкращої жіночої ролі другого плану та номінацію на "Оскар".

У 2006 році акторка з'явилася в екранізації графічного роману "V означає Вендетта". Її героїня Іві Геммонд живе в тоталітарній державі та знайомиться з таємничим борцем проти режиму. Для цієї ролі Портман поголила голову, а також працювала над британською вимовою персонажки.

Наталі Портман у фільмі "V означає Вендетта" (скриншот)

В інтерв'ю The Guardian акторка неодноразово говорила про важливість самостійного вибору професійного шляху. Після Гарварду вона свідомо бралася за проєкти, які не обов'язково обіцяли великий касовий успіх, але давали можливість працювати з цікавими режисерами та матеріалом.

"Чорний лебідь": роль, яка принесла Наталі Портман "Оскар"

У 2010 році вийшов психологічний трилер Даррена Аронофскі "Чорний лебідь". Портман зіграла балерину Ніну Сеєрс, яка отримує головну роль у постановці Лебединого озера. Їй потрібно виконати партії Білого та Чорного лебедя, однак прагнення відповідати вимогам постановки поступово перетворюється на психологічне випробування.

Підготовка до фільму була однією з найскладніших у кар'єрі акторки. Вона займалася балетом із дитинства, але для цієї ролі їй довелося інтенсивно відновлювати навички та працювати з професійними хореографами. У розмові з Harvard Gazette у 2015 році Портман називала цей проєкт одним із найважливіших творчих ризиків у своєму житті.

На екрані її партнеркою стала Міла Куніс, яка зіграла балерину Лілі. Контраст між персонажками допоміг розкрити головний конфлікт стрічки: боротьбу за визнання, конкуренцію та страх не відповідати очікуванням.

Результат перевершив звичайний фестивальний успіх. У 2011 році Наталі Портман отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль. Також вона здобула Золотий глобус, BAFTA та премію Гільдії кіноакторів США.

Від Жаклін Кеннеді до героїні Marvel

Після "Чорного лебедя" Портман не відмовилася від масштабних комерційних проєктів. У 2011 році вона зіграла астрофізикиню Джейн Фостер у фільмі Marvel "Тор". Її персонажка повернулася у продовженні "Тор: Царство темряви" (2013), а згодом і в стрічці "Тор: Любов і грім" (2022).

В останньому фільмі Джейн Фостер отримала здібності Тора та стала Могутнім Тором. Для глядачів це була суттєва зміна знайомого персонажа, адже раніше героїня переважно виконувала роль науковиці, яка допомагала головному герою.

Наталі Портман в фільмі "Тор: Царство темряви" (скриншот)

Однак між супергеройськими блокбастерами Портман продовжувала працювати над складними драматичними образами. У 2016 році вона зіграла Жаклін Кеннеді у фільмі Пабло Ларраїна "Джекі".

Події стрічки розгортаються після вбивства президента США Джона Кеннеді в листопаді 1963 року. Фільм показує, як його дружина переживає трагедію, готує похорон і намагається зберегти пам'ять про президентство чоловіка.

Портман довелося відтворити характерний голос Жаклін Кеннеді, її манеру говорити та поведінку перед камерами. В інтерв'ю The Guardian у 2017 році акторка розповідала про роботу над образом і дослідження історичних матеріалів.

Наталі Портман у фільмі "Джекі" (скриншот)

За цю роль вона вдруге отримала номінацію на "Оскар" у категорії найкращої жіночої ролі. Також була номінована на BAFTA та Золотий глобус.

"Травень, грудень" і "Леді в озері": нові ролі акторки

У 2023 році Портман зіграла в драмі Тодда Гейнса "Травень, грудень" разом із Джуліанною Мур. Її персонажка Елізабет Беррі - акторка, яка приїжджає до родини жінки на ім'я Грейсі, щоб підготуватися до ролі в майбутньому фільмі.

Для цього вона спостерігає за поведінкою Грейсі, спілкується з її близькими та намагається зрозуміти, як відтворити її характер. Водночас сама Елізабет поступово починає стирати межу між дослідженням персонажки та втручанням у чуже життя.

Наталі Портман у фільмі "Травень, грудень" (скриншот)

В інтерв'ю Vanity Fair у лютому 2024 року Портман пояснювала, що її зацікавили питання етики акторської професії: наскільки допустимо використовувати реальні людські історії як матеріал для кіно та чи може саме їх відтворення впливати на життя героїв. Вона також виступила співпродюсеркою стрічки.

У 2024 році акторка з'явилася в серіалі Apple TV+ "Леді в озері". Це її перша велика телевізійна роль. Портман зіграла Медді Шварц - домогосподарку з Балтімора 1960-х років, яка залишає звичне життя та стає журналісткою-розслідувачкою.

У центрі сюжету - дві загадкові смерті, які змушують героїню зануритися у світ міста, розділеного расовою та соціальною нерівністю. В інтерв'ю The Guardian у липні 2024 року Портман розповідала, що її зацікавили теми жіночої свободи, привілеїв та відповідальності перед людьми, чиї історії стають предметом журналістських розслідувань.

Наталі Портман в фільмі "Леді в озері" (скриншот)

Режисура, продюсування та життя поза кіно

Портман пробувала себе не лише в акторстві. У 2015 році на Каннському кінофестивалі відбулася прем'єра її режисерського дебюту "Повість про кохання та пітьму" - екранізації автобіографічної книги ізраїльського письменника Амоса Оза. У фільмі вона також зіграла одну з головних ролей.

Згодом акторка зосередилася і на продюсуванні. Разом із Софі Мас вона заснувала компанію MountainA, яка займається розробкою та виробництвом кіно- і телевізійних проєктів.

В особистому житті Портман також відбулися зміни. У 2012 році вона одружилася з французьким хореографом Бенжаменом Мільп'є, з яким познайомилася під час роботи над Чорним лебедем. У подружжя двоє дітей. У 2024 році акторка підтвердила завершення шлюбу, а розлучення було оформлене у Франції у 2023 році.

У березні 2025 року стало відомо про нові стосунки акторки з музикантом Танґі Дестаблем. У вересні 2026 року Наталі Портман народила третю дитину.

У 2025 році Портман стала почесною гостею кінофестивалю Lumière у Ліоні. Під час майстер-класу, про який писало Euronews 16 жовтня, вона ділилася досвідом тридцятирічної роботи в кіно та розповідала про те, як навчання в Гарварді вплинуло на її підхід до акторства.

Серед нових проєктів акторки - пригодницький фільм Гая Річі "Джерело молодості" (Fountain of Youth), у якому вона знялася разом із Джоном Красінскі. Стрічка вийшла на Apple TV+ у 2025 році.