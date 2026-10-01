"Зважені та щасливі" повертаються з новими правилами: в СТБ назвали дату прем’єри

Що зміниться у новому сезоні

Прем’єра 11-го сезону "Зважених та щасливих" відбудеться 4 жовтня о 19:00 на СТБ.

Приїзд на проєкт цього разу не гарантуватиме місця в таборі. Уже в першому випуску 18 учасників пройдуть випробування, за результатами якого четверо залишаться за його межами.

За словами ведучого Даніеля Салема, команда вирішила змінити звичний початок сезону й одразу перевірити готовність учасників працювати.

"Цього сезону ми вирішили змінити правила гри. Нам не потрібні обіцянки, нам потрібні дії. Потрапити до проєкту та отримати допомогу найкращих експертів країни зможуть не всі, а тільки ті, хто доведуть, що готові працювати заради своєї мети", - пояснює Салем.

Яким саме буде перше завдання, у пресслужбі поки не кажуть. Відомо, що воно вимагатиме фізичної витривалості.

Після відбору на 14 учасників чекатиме розподіл на команди. Тренери Марина Боржемська та Олексій Новіков визначать, із ким працюватимуть протягом сезону.

Чому Новіков налаштований на реванш

Суперництво розгорнеться й між самими наставниками. За підсумками попереднього сезону Боржемська здобула перемогу і в основному зважуванні, і в домашньому схудненні.

Новіков повертатиметься до проєкту з наміром змінити цей результат. Тренер каже, що проаналізував свою попередню роботу та готовий вимагати від нової команди повної віддачі.

"Я за цей рік проаналізував багато інформації і своєї роботи, і цього року точно буде гарний реванш. Я буду вимагати від кожного гарно працювати. Моя відповідальність - тренувати та мотивувати учасників. Тому думаю, що Марині буде вже не так просто. Я готовий до перемоги", - говорить тренер.

Хто потрапить до його команди, а кого обере Боржемська, глядачі дізнаються в першому випуску.

З якими сподіваннями приїдуть учасники

Для людей, які подалися на "Зважених та щасливих", участь пов’язана з особистими переживаннями та бажанням змінити повсякденне життя. В анонсі вони відверто говорять про труднощі, з якими зіткнулися через вагу, і ставлення до себе.

Один з учасників, Рома, покладає на проєкт особливо великі надії.

"Відчуваю, що проєкт може бути для мене останнім шансом", - зізнається він.

Протягом сезону учасники працюватимуть над фізичною формою, харчуванням і звичками. Окрім тренерів, до команди експертів увійшли лікарка-дієтологиня вищої категорії Світлана Фус та коуч Дмитро Карпачов.