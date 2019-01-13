"В засаде": в сети высмеивают застрявший в заборе автомобиль полиции

Пользователи сети не понимают, как такое вообще возможно
В Харькове с патрульным автомобилем полиции произошло нечто странное - то ли он въехал в забор из профнастила, то ли забор упал на автомобиль. Фото с места происшествия опубликовал ресурс "Типичный Харьков" в Facebook.
На странице ресурса написали - не знают, что произошло, но произошло что-то странное.
Фото: facebook.com/onlykharkov/
Пользователи сети беспощадно высмеяли незадачливых полицейских, угодивших в подобную переделку.
"Назад в будущее... Но, не случилось... Застряли в портале", - написал Алексей Коновалов.
"Портал закрылся на полпути", - ответила ему Светлана Стовпник.
"Заехал масло поменять", - пошутил Pavel Kucheiev.
"Страйк!", - написал Евгений Дон.
"В засаде...", - предположила Светлана Сальникова.
Скриншот комментариев: facebook.com/onlykharkov/
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