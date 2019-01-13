"В засаде": в сети высмеивают застрявший в заборе автомобиль полиции

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Пользователи сети не понимают, как такое вообще возможно

В Харькове с патрульным автомобилем полиции произошло нечто странное - то ли он въехал в забор из профнастила, то ли забор упал на автомобиль. Фото с места происшествия опубликовал ресурс "Типичный Харьков" в Facebook.

На странице ресурса написали - не знают, что произошло, но произошло что-то странное.

Фото: facebook.com/onlykharkov/

Пользователи сети беспощадно высмеяли незадачливых полицейских, угодивших в подобную переделку.

"Назад в будущее... Но, не случилось... Застряли в портале", - написал Алексей Коновалов.

"Портал закрылся на полпути", - ответила ему Светлана Стовпник.

"Заехал масло поменять", - пошутил Pavel Kucheiev.

"Страйк!", - написал Евгений Дон.

"В засаде...", - предположила Светлана Сальникова.

Скриншот комментариев: facebook.com/onlykharkov/

Недавно скандал на стройке в Одессе вспыхнул с новой силой: охранники незаконной застройки, на которой погиб человек, не пускали "скорую" на территорию.

Ранее мы рассказывали о подробностях провокаций возле отделения полиции в Киеве на улице Большая Васильковская.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что киевские "копы" вляпались в громкий скандал из-за того, что обвинили в преступлении невиновного человека.