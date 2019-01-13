"У засідці": в мережі висміюють автомобіль поліції, який застряг у паркані

Ілюстративне фото: РБК-Україна

Користувачі мережі не розуміють, як таке взагалі можливо

У Харкові з патрульним автомобілем поліції сталося щось дивне - чи то він в'їхав у паркан з профнастилу, чи то паркан упав на автомобіль. Фото з місця події опублікував ресурс "Типовий Харків" Facebook.

На сторінці ресурсу написали - не знають, що сталося, але сталося щось дивне.

Фото: facebook.com/onlykharkov/

Користувачі мережі нещадно висміяли невдах-поліцейських, які потрапили в подібну халепу.

"Назад в майбутнє... Але, не сталося... Застрягли в порталі", - написав Олексій Коновалов.

"Портал закрився на півдорозі", - відповіла йому Світлана Стовпник.

"Заїхав масло поміняти", - пожартував Pavel Kucheiev.

"Страйк!", - написав Євген Дон.

"У засідці...", - припустила Світлана Сальникова.

Скріншот коментарів: facebook.com/onlykharkov/

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