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"Ми були рекрутами": документальний фільм про українських героїв вийшов на Netflix

Середа 03 липня 2024 15:20
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"Ми були рекрутами": документальний фільм про українських героїв вийшов на Netflix Фото: документальний фільм про українських героїв вийшов на Netflix
Автор: Олександр Мороз

На стрімінговому сервісі "Netflix" вийшла документальна стрічка про бійців легендарної Третьої окремої штурмової бригади "Ми були рекрутами". Створив фільм талановитий український режисер Любомир Левицький, також відомий за такими кінострічками як "Тіні незабутих предків", "Follow me" та "Штольня".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на авторів проекту.

"Ми були рекрутами" стала однією з найуспішніших документальних стрічок за всю історію України. Вийшовши в національний прокат 2 травня, за чотири тижні фільм відвідало більш ніж 32 000 глядачів, отримавши понад 5,2 млн гривень касового збору. Цей результат – другий за бокс-офісом для українських документальних стрічок після "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, який отримав кінопремію "Оскар".

В центрі сюжету фільму – військовослужбовець на позивний "Журналіст", який замість того, щоб описувати історичні події для ЗМІ, вирішує стати їхньою частиною та доєднатися до вирішальної битви.

Глядачі матимуть можливість почути історії безпосередньо від учасників подій, оскільки актори фільму – це справжні військовослужбовці бригади. Їхні розповіді розкажуть нам більше, ніж будь-які репортажі, допомагаючи кожному глядачеві зрозуміти значення справжньої відваги та самовідданості.

&quot;Ми були рекрутами&quot;: документальний фільм про українських героїв вийшов на Netflix

"Ця робота для мене – це фільм-послання, фільм-мотивація та фільм-маніфест майбутнім рекрутам, а також світовій аудиторії, щоб вони могли зрозуміти, які вони – справжні герої сьогоднішніх днів. У своїх інтерв'ю наш герой розкриває бійців не тільки як професійних військових, а і як звичайних людей, філософів, просто хлопців, які мають мрії про сім’ю та мирне життя у мирній країні", – розповідає Любомир Левицький.

&quot;Ми були рекрутами&quot;: документальний фільм про українських героїв вийшов на Netflix

"Ми були рекрутами" – це не просто фільм. Це щира та емоційна розповідь про звичайних людей, які стали героями. Вона висвітлює історії про мужність, дружбу та самопожертву. Цей фільм – запрошення приєднатися до історії, до боротьби за кожен день, за кожен момент життя.

За словами Любомира Левицького, "Ми були рекрутами" було знято без залучення державних коштів. Співпродюсером та меценатом фільму виступив президент благодійного фонду Favbet Foundation Андрій Матюха.

Фільм вже доступний для перегляду на Netflix для зареєстрованих підписників та користувачів платформи.

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