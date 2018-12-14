Воины Света: на фронте погибли трое десантников

Фото: коллаж РБК-Украина

Двое из погибших военнослужащих скончались от полученных на передовой ранений

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил в ходе боевых действий погибли трое военнослужащих 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом в пятницу, 14 декабря, говорится в сообщении главы Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко на странице в соцсети Facebook.

Эта бригада дислоцируется в Николаеве.

Погибшие бойцы - уроженцы Днепропетровской и Кировоградской областей.

Отмечается, что двое из павших скончались от ранений на передовой.

"Воины Света... они навсегда остаются в наших душах и наших сердцах", - написал Савченко и добавил, что Николаевская область "скорбит вместе с вами".

Скрин: facebook.com/people/Олексій-Савченко

В комментариях к сообщению пользователи соцсети высказывают соболезнования в связи с потерями:

"Вечная память";

"Царство Небесное. Мы с вами";

"Светлая память!";

"Герои не умирают, они живут вечно в сердце!";

"Покойся с миром! Братья!"...

Скриншот комментариев: facebook.com/people/Олексій-Савченко

Как сообщалось ранее, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе 13 декабря в ходе боевых действий погибли двое украинских военных.

Также мы писали о том, что недавно в Луганской области боевики террористической группировки "ЛНР" через посредников передали представителям Минобороны Украины тело погибшего 29 ноября в районе поселков Крымское - Сокольники военнослужащего 0-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Сергея Проданюка.

Напомнм, недавно в интернете создали новый онлайн-проект под названием "Книга памяти умерших за Украину", в котором содержатся данные обо всех бойцах, которые погибли, защищая родину от российского вторжения на Донбассе с 2014 года.

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Видео: РБК-Украина