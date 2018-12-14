Воїни Світла: на Донбасі загинули троє десантників

Фото: колаж РБК-Україна

Двоє із загиблих військовослужбовців померли від отриманих на передовій поранень

На Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил у ході бойових дій загинули троє військовослужбовців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про це у п'ятницю, 14 грудня, йдеться в повідомленні голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка на сторінці в соцмережі Facebook.

Ця бригада дислокується у Миколаєві.

Загиблі бійці - уродженці Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Зазначається, що двоє із загиблих померли від поранень на передовій.

"Воїни Світла… вони назавжди залишаються у наших душах і наших серцях", - написав Савченко та додав, що Миколаївська область "сумує разом з вами".

Скрін: facebook.com/people/Олексій-Савченко

У коментарях до повідомлення користувачі соцмережі висловлюють співчуття у зв'язку із втратами:

"Вічна пам'ять";

"Царство Небесне. Ми з вами";

"Світла пам'ять!";

"Герої не вмирають, вони живуть вічно в серці!";

"Спочивай з миром! Брати!"...

Скріншот коментарів: facebook.com/people/Олексій-Савченко

Як повідомлялося раніше, в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі 13 грудня у ході бойових дій загинуло двоє українських військових.

Також ми писали про те, що нещодавно в Луганській області бойовики терористичного угруповання "ЛНР" через посередників передали представникам Міноборони України тіло загиблого 29 листопада в районі селищ Кримське - Сокільники військовослужбовця 0-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ Сергія Проданюка.

Напомнм, нещодавно в інтернеті створили новий онлайн-проект під назвою "Книга пам'яті померлих за Україну", в якому містяться дані про всіх бійців, які загинули, захищаючи батьківщину від російського вторгнення на Донбасі з 2014 року.

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Відео: РБК-Україна