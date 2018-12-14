Воїни Світла: на Донбасі загинули троє десантників

Двоє із загиблих військовослужбовців померли від отриманих на передовій поранень
На Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил у ході бойових дій загинули троє військовослужбовців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про це у п'ятницю, 14 грудня, йдеться в повідомленні голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка на сторінці в соцмережі Facebook.
Ця бригада дислокується у Миколаєві.
Загиблі бійці - уродженці Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
Зазначається, що двоє із загиблих померли від поранень на передовій.
"Воїни Світла… вони назавжди залишаються у наших душах і наших серцях", - написав Савченко та додав, що Миколаївська область "сумує разом з вами".
Скрін: facebook.com/people/Олексій-Савченко
У коментарях до повідомлення користувачі соцмережі висловлюють співчуття у зв'язку із втратами:
"Вічна пам'ять";
"Царство Небесне. Ми з вами";
"Світла пам'ять!";
"Герої не вмирають, вони живуть вічно в серці!";
"Спочивай з миром! Брати!"...
Скріншот коментарів: facebook.com/people/Олексій-Савченко
Як повідомлялося раніше, в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі 13 грудня у ході бойових дій загинуло двоє українських військових.
Також ми писали про те, що нещодавно в Луганській області бойовики терористичного угруповання "ЛНР" через посередників передали представникам Міноборони України тіло загиблого 29 листопада в районі селищ Кримське - Сокільники військовослужбовця 0-ї окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ Сергія Проданюка.
Напомнм, нещодавно в інтернеті створили новий онлайн-проект під назвою "Книга пам'яті померлих за Україну", в якому містяться дані про всіх бійців, які загинули, захищаючи батьківщину від російського вторгнення на Донбасі з 2014 року.
Відео: РБК-Україна