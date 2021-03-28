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Аккаунты скандальной 8-летней модели и 13-летнего блогера удалили

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 20:31
Аккаунты скандальной 8-летней модели и 13-летнего блогера удалили Коллаж РБК-Украина: аккаунты Миланы Маханец и Паши Пай удалили из Instagram
Автор: Роман Мирончук

Аккаунты 8-летней Миланы Маханец и 13-летнего Паши Пай удалили из Instagram после скандальных фотографий, на которых двое детей обнимались, целовались и говорили, что они встречаются.

Еще на днях их аккаунты работали, но теперь появилась запись, что их страницы недоступны.

Аккаунты скандальной 8-летней модели и 13-летнего блогера удалили

Скриншот с Instagram

Непонятно, кто удалил аккаунты детей, они сами, их родители, или же модераторы Instagram.

Ранее аккаунты Миланы Маханец и Паши Пай заблокировали в социальной сети LIKEE. Это произошло из-за скандального контента, который наделал немало шума не только в Украине, но и за пределами страны.

Тогда уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба говорил, что социальные сети должны сознательно относится к контенту, который в них распространяется. Особенно это касается контента, в котором принимают участие дети.

Напомним, 8-летняя Мила Маханец пожаловалась на социальные службы, которые ее беспокоят. Девочка призналась, что сотрудники приходят к ним домой и не разрешают спать в одной постели с мамой. К тому же родители 13-летнего Паши запрещают им больше видеться.

"Где были социальные службы, когда я в пять лет спала с мамой на полу и у нас не было денег хоть на одну кровать? Помогать надо было раньше… Забирать у меня любимых людей - это не помощь", - возмутилась 8-летняя Милана.

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