Деструктивная деятельность: стало известно о планах оккупантов на Донбассе

Коллаж РБК-Украина

Деструктивная деятельность оккупантов направлена на промышленность и предприятия оборонно-промышленного комплекса

На оккупированном Донбассе власти самопровозглашенной "ДНР" продолжают проводить деструктивную деятельность, которая направлена на уничтожение промышленности. Об этом заявил нардеп и лидер группы "Информационное сопротивление" (ИС) Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его словам, уничтожению также подвергаются предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Последним примером такой деструктивной деятельности стало обрушение стен цеха машиностроительного завода в Горловке, где под завалми погиб один человек.

Кроме того, по данным группы ИС, с октября 2018 года представители "Государственной инновационной компании ДНР" ("ГИК ДНР") окончательно закрыли бывший ГАХК "Топаз", уволив всех сотрудников, которые работали по договорам с "ГИК ДНР". Кроме того, все его имущество на протяжении нескольких лет вывозили в РФ.

По словам Тымчука, оккупанты готовят окончательную ликвидацию предприятия. Они также пытаются уничтожить доказательства разворовывания средств и фондов, а также скрыть несанкционированное использование производственных мощностей.

Установлено, что ценное промышленное оборудование с предприятия, техническая документация и изделия в июне-августе 2014 года вывозились на территорию РФ с помощью транспортных средств российских "гуманитарных конвоев".

Он также отметил, что с августа 2014 года территорию завода использовали для размещения военной техники и личного состава незаконных вооруженных формирований и вооруженных сил РФ.

Напомним, что сутки на Донбассе обошлись без потерь среди бойцов ВСУ. При этом боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.

Ранее сообщалось, что Павел Климкин поднимет вопрос предоставления помощи Донбассу на заседании совета министров иностранных дел стран ЕС.