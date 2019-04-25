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Под Днепром погибают сотни лошадей: что происходит

STYLERЖизнь    25.04.2019 - 20:21
Под Днепром погибают сотни лошадей: что происходит
Сотни лошадей погибают от голода под Днепром (иллюстративное фото: pixabay.com)

Лошадей не кормят должным образом и у них начались проблемы со здоровьем

Под Днепром питомцы Днепропетровского конного завода №65 доедают остатки сена. При этом у кобыл пропадает молоко, а у несколько лошадей наблюдаются проблемы с желудком. Такая ситуация возникла из-за того, что у лошадей нет достаточного количества корма и они недоедают. Об этом сообщает "КП в Укриане".

По словам зоотехника-селекционера данного завода Ольги Гапонюк, животные сильно худеют, и если в ближайшее время не решится вопрос с их кормом, то они могут погибнуть от голода.

Женщина рассказала, что осенью 2018 года бывший директор завода обещал оставить средства на корм, но он свое обещание так и не сдержал. Денег нет, и проблемы начались еще тогда.

Под Днепром погибают сотни лошадей: что происходит

Под Днепром погибают 200 лошадей (иллюстративное фото: pixabay.com)

Завод закупил немного кормов, но их очень быстро съели. Нынешний директор о ситуации на конном заводе осведомлен, но никак ее не комментирует. Кроме того, Министерство аграрной политики тоже в курсе того, что происходит, но не предпринимает абсолютно никаких действий.

Лошади очень сильно нуждаются в овсе, хотя бы в расчете 4 кг в день на одну лошадь. В общей сложности овса нужно около 25 тонн.

Ситуация могла бы улучшиться, если бы лошадей выпасали на пастбищах, но всех питомцев на пастбище не выгонишь и рано еще. Обычно лошадей выпасают в середине мая.

У десяти лошадей начались колики, им вкололи лекарство, но оно тоже заканчивается.

Напомним, что в Кировоградской области домашняя собака укусила за лицо своего хозяина, который в скором времени скончался от бешенства.

Ранее сообщалось о том, что водитель спасал котенка и погиб в ДТП в Киеве на бульваре Перова.

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