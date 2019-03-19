Дожди и облачно: как долго в Украине продержится непогода

Погода в Украине 19 марта принесет дожди и облачность (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине 19 марта будет ненастной на большинстве территории

Погода в Украине во вторник, 19 марта, будет дождливой в Центре, на Севере и в большей части западных областей. На остальной территории будет переменная облачность без осадков. Однако уже в среду, 20 марта, осадки прекратятся, установится сухая, довольно теплая погода, передает Украинский гидрометцентр.

В Киевской, Сумской и Черниговской областях сегодня пройдут дожди. Температура воздуха в столице установится на отметке +7... +9 градусов. На Черниговщине будет +8... +10, а на Сумщине немного теплее - от +10 до +12 градусов.

На Западе умеренные дожди ожидаются в Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, в остальной части региона - без осадков. Температура воздуха +7... +12 тепла.

Будет дождливо и во всех центральных областях. Столбики термометров покажут +9... +11 на Винничине и Житомирщине, в остальных областях - теплее +10... +13 градусов.

На Востоке и Юге будет сухо. От +12 до +16 градусов в южных областях и от +11 до +14 - в восточных.

В среду, 20 марта, осадки прекратятся, температура останется почти на тех же отметках, что и во вторник.

Погода в Украине 19 марта принесет дожди и облачность (фото: facebook.com/ukrgmc.official)

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