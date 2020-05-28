Эти два молочных продукта очень опасны: на ночь их есть нельзя

Молочные продукты, которые на ночь есть нельзя (Коллаж РБК-Украина)

Эти молочные продукты могут принести серьезный вред здоровью

Диетологи назвали два молочных продукта, которые совершенно не подходят тем, кто пытается сбросить лишний вес. Эти продукты не просто бесполезны для тех, кто хочет похудеть, но и вообще противопоказаны тем, кто на диете.

Ранее считалось, что кефир и другие молочные продукты приносят для здоровья только пользу, а для тех, кто находится на диете – просто незаменимы. Однако специалисты по здоровому образу жизни опровергли этот факт и объяснили, что кефир может даже нанести вред здоровью, пишет Total.kz.

Оказалось, что кефир и творог категорически противопоказаны для вечернего приема пищи, хотя содержат в себе большое количество полезных витаминов и минералов. Во сне у человека происходит расщепление жиров, а в состав молочных продуктов входит казеин, который будет существенно мешать этому процессу. Сжигание жиров после приема молочных продуктов на ночь будет проходить совершенно не в том темпе, который должен быть при правильном питании.

Кроме того, с особой осторожностью нужно относиться к кефиру людям с хроническими заболеваниями желудочного тракта. Людям с язвенной болезнью кефир категорически противопоказан. Пациентам с гиперацидным гастритом или панкреатитом его тоже употреблять нежелательно.

Специалисты рекомендуют на ужин употреблять белки в сочетании с клетчаткой. В рацион можно включить нежирные сорта мяса, рыбы, яйца. Также можно употреблять гречку.

Напомним, ранее мы писали о том, что диетологи назвали самую вредную кашу, которая вызывает ожирение и диабет.

А также рассказывали о том, что врач назвал продукты, которыми категорически нельзя завтракать.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анна Шиканова