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На границе с Польшей образовались огромные очереди: люди стоят на жаре по 9 часов

STYLERЖизнь    09.06.2020 - 20:41
На границе с Польшей образовались огромные очереди: люди стоят на жаре по 9 часов
Украинцы стоят в очереди на границе с Польшей по 9 часов (фото: dpsu.gov.ua)

На границе между Украиной и Польшей образовалась большая очередь

Украинцы массово выезжают на работу в Польшу. При этом их не останавливает ничего. Сейчас им, чтобы попасть за границу, приходится стоять в очереди на пункте пропуска по 7-9 часов.

Такая ситуация сложилась перед пунктом пропуска "Медика". В толпе говорить о соблюдении социальной дистанции в полтора метра не приходится. Кроме того, некоторые находятся там даже без масок. Об этом сообщает "Радио Свобода".

На границе с Польшей образовались огромные очереди: люди стоят на жаре по 9 часов

Украинцы стоят в очереди на границе с Польшей по 9 часов (фото: radiosvoboda.org)

Люди сидят на своих чемоданах или на траве, потому что скамеек никаких нет. Но большинство просто стоит. При этом такой ажиотаж на границе наблюдается уже вторую неделю в подряд.

На границе с Польшей образовались огромные очереди: люди стоят на жаре по 9 часов

Украинцы стоят в очереди на границе с Польшей по 9 часов (фото: radiosvoboda.org)

Украинцы жалуются, что им не хватает туалетов и лавочек, поскольку стоять все время на ногах очень тяжело.

На границе с Польшей образовались огромные очереди: люди стоят на жаре по 9 часов

Украинцы стоят в очереди на границе с Польшей по 9 часов (фото: radiosvoboda.org)

В Госпогранслужбе большие очереди объясняют тем, что поляки ввели ограничительные меры из-за карантина, поэтому оформление документов занимает больше времени.

На границе с Польшей образовались огромные очереди: люди стоят на жаре по 9 часов

Украинцы стоят в очереди на границе с Польшей по 9 часов (фото: radiosvoboda.org)

В Польшу едут со всех регионов Украины, хотя еще 10 лет назад на работу туда ехали больше всего из Западной Украины. Сейчас очень много заробитчан из Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской областей. Среди тех, кто едет работать в Польшу также есть и предприниматели, которые потеряли работу из-за карантина.

Напомним, мошенники устроили масштабную аферу с заробитчанами Украины.

Ранее Польша отменила двухнедельный карантин для украинцев.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины Польшазаробитчане
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