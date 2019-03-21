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Казахстан накрыли масштабные протесты: что происходит

STYLERЖизнь    21.03.2019 - 18:36
Казахстан накрыли масштабные протесты: что происходит
Фото: коллаж РБК-Украина

Столицу Казахстана переименовывают в четвертый раз за менее чем 60 лет

Видео: YouTube / БАСЕ

В столице Казахстана Астане люди вышли на акцию протеста против переименования города в Нурсултан, в честь сложившего свои полномочия 19 марта первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Полиция уже задержала около 20 пикетчиков после потасовки, возникшей после словесной перепалки на площади перед мэрией Астаны.

Один из протестующих Асхат Ахмедьяров написал в своем Facebook, что протестующих было почти столько-же, сколько полиции и ОМОНовцев. 

Мужчина рассказал, что журналистке Светлане Глушковой на площади неизвестный мужчина мешал вести репортаж, а правоохранитель на жалобы женщины никак не реагировал. 

"Люди выражали свое несогласие с переименованием Астаны в Нурсултан", - подчеркнул он.

Видео: facebook.com/artaskhat

Ахмедьяров также описал ситуацию в центре Астаны.

"Образовалась площадка, где люди на микрофон и камеру высказывали свое мнение по переименовании Астаны в Нурсултан. Далее подходил зам Акима, он, правда, ретировался после вопроса относительно переименования. Затем нашлись провокаторы. Я пытался защищать журналиста блокируя подходы одного из таких провокаторов. Прибежали ОМОНовцы в масках, и потащили меня и несколько человек в автозак. По прибытию в ДВД попросили оставить телефоны в ячейки хранения. Ключи мы взяли с собой", - написал он.

 

Фото: facebook.com/artaskhat

Активист отметил, что основные вопросы касались связи с общественно-политическим движением "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) и их участия в несанкционированном митинге.

Казахстан накрыли масштабные протесты: что происходит

Скрин: facebook.com/artaskhat

Как сообщалось новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Астану в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. Парламент Казахстана 20 марта принял законопроект о переименовании Астаны в Нурсултан. 

Отметим, что пока формальная процедура не завершена, некоторые жители Астаны выступили против переименования столицы в четвертый раз менее чем за 60 лет. Онлайн-петиция против переименования содержит более 36 тыс. подписей.

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