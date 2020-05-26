В Киеве возобновится прием документов для зачисления в детсады и школы: названа дата

Дети в детсаду (фото: pixabay.com)

В Киеве с начала лета начнут принимать документы на зачисления в детсады и школы

В Киеве с 1 июня можно подавать документы на зачисления детей в детские сады и школы. При этом с этой даты родители могут подавать документы в электронном виде.

Чтобы зачислить детей в первый класс нужно подать оригиналы необходимых документов, которые будут принимать в школах с 1 июня по 1 сентября включительно. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко во время очередного онлайн-брифинга.

Стоит отметить, что при приеме детей в детские сады изменится многое. В частности, теперь детей будут встречать не воспитатели, а медицинские работники. Кроме того, прием деток будет проходить на улице.

Медицинские работники будут осматривать детей, измерять им температуру тела и проверять на наличие симптомов ОРВИ. При этом люди, которые приводят детей в садик, обязательно должны быть в масках.

Родители также должны будут заполнить специальный опросник перед тем как их дети будут посещать детсад. В этом опроснике будет уточняться информация касательного того, болел ли ребенок, или кто-нибудь из его семьи и окружения.

Забрать ребенка из детсада можно будет только после предварительного звонка воспитателю.

Напомним, в Минздраве рассказали, нужны ли маски детям в садиках.

Ранее мы писали о том, что в правительстве назвали новые правила для детских садов.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Иван Романенко