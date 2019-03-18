Под Киевом титушки сорвали переход церкви к ПЦУ (видео)

В ситуации с переходом в ПЦУ под Киевом пришлось вмешаться правоохранителям

Переход в ПЦУ в селе Погребы Киевской области сорвали титушки, не смотря на то, что прихожане Свято-Успенской церкви решили перейти из Московского патриархата к Православной церкви Украины. Но это решение не понравилось священникам УПЦ МП. Об этом сообщает "5 канал".

Священники, подчиненные Москве, не признают таких сборов и называют их нелегитимными. Они не пустили в церковь новоназначенного настоятеля - отца Александра. При этом каждое воскресенье на службу начали привозить крепких сторонников УПЦ МП из других городов.

В конфликт вмешалась полиция. После столкновений, правоохранительные органы вывели всех из храма. Пришлось провести переговоры с участием депутатов, полиции и священников из УПЦ МП и ПЦУ.

После переговоров было принято решение о том, что храм будет закрыт до 22 марта, когда будет проведено внеочередное собрание, на котором будет принято окончательное решение, касательно этого конфликта.

Видео: YouTube/5 канал

Пользователи сети также отреагировали на инцидент в храме.

"Не будет московской церкви в Украине", - прокомментировала Вика Талапканыч.

"Московиты идите домой. Титушки вас не спасут", - написал пользователь.

"Эти титушки даже говорят на русском языке, люди гоните их прочь", - отметила Татьяна.

"Гоните московских попов за поребрик", - подчеркнула Ольга Адаменко.

"Гнать московских попов. Гнать с нашей земли. Из-за придурков украинских приходит война от москаля. Оставляйте московскую церковь", - написал пользователь.

Напомним, что Филарет резко высказался об уставе ПЦУ.

Ранее сообщалось о том, что в родном селе Епифания община перешла к ПЦУ. При этом обошлось без конфликтов.