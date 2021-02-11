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В Киевсовете потекла крыша: в сессионном зале поставили ведро (фото)

Новина українською → Киев, Четверг 11 февраля 2021 16:11
В Киевсовете потекла крыша: в сессионном зале поставили ведро (фото) В здании Киевсовета потек потолок (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В здании Киевского городского совета произошла неприятность - начал протекать потолок прямо в сессионном зале. Чтобы не намочить столичных законодателей из-за внезапных осадков в помещении на ступенях около трибуны подставили ведро и положили тряпку.

Соответствующие фото 11 февраля опубликовал депутат Леонид Емец в своем Facebook.

"Потолок подтекает", - лаконично прокомментировал он снимки.

В Киевсовете потекла крыша: в сессионном зале поставили ведро (фото)

В Киевсовете в сессионном зале протекает потолок (фото с Facebook-страницы Леонида Емца)

Как видно на кадрах, спасти депутатов от капающей воды решили с помощью ведра от строительной смеси.

Протечка произошла около системы освещения, установленной при вентиляции возле входа в сессионный зал.

В Киевсовете потекла крыша: в сессионном зале поставили ведро (фото)

В здании Киевсовета протекает потолок (фото с Facebook-страницы Леонида Емца)

Пользователи сети иронизируют по поводу инцидента, однако также прозвучало и объяснение, почему вдруг начала протекать крыша в здании Киевсовета.

  • Я думаю, начались проблемы с крышей еще во времена Черновецкого.
  • Надо же, в мэрии прорвало крышу
  • Потолок еще не поехал?
  • У кого?
  • Крыша протекает давно в силу специфики конструкции. Еще в конце 2018 года был разработан проект реставрации кровли, который должен снять такие проблемы, но из-за выборов 2019 и 2020 годов и карантина он, к сожалению, так и не начал реализоваться. Надеюсь в ближайшее время проект будет реализован, правда на это нужно значительная сумма. Рассчитываем на поддержку в зале.

Ранее сообщалось, что в сети появились шутки и фотожабы из-за ситуации со снегопадами в Киеве и коллапсе на дорогах.

Напомним, что прошлым летом в центре Киева возле Верховной Рады провалился асфальт.

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