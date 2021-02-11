В Киевсовете потекла крыша: в сессионном зале поставили ведро (фото)
В здании Киевского городского совета произошла неприятность - начал протекать потолок прямо в сессионном зале. Чтобы не намочить столичных законодателей из-за внезапных осадков в помещении на ступенях около трибуны подставили ведро и положили тряпку.
Соответствующие фото 11 февраля опубликовал депутат Леонид Емец в своем Facebook.
"Потолок подтекает", - лаконично прокомментировал он снимки.
В Киевсовете в сессионном зале протекает потолок (фото с Facebook-страницы Леонида Емца)
Как видно на кадрах, спасти депутатов от капающей воды решили с помощью ведра от строительной смеси.
Протечка произошла около системы освещения, установленной при вентиляции возле входа в сессионный зал.
В здании Киевсовета протекает потолок (фото с Facebook-страницы Леонида Емца)
Пользователи сети иронизируют по поводу инцидента, однако также прозвучало и объяснение, почему вдруг начала протекать крыша в здании Киевсовета.
- Я думаю, начались проблемы с крышей еще во времена Черновецкого.
- Надо же, в мэрии прорвало крышу
- Потолок еще не поехал?
- У кого?
- Крыша протекает давно в силу специфики конструкции. Еще в конце 2018 года был разработан проект реставрации кровли, который должен снять такие проблемы, но из-за выборов 2019 и 2020 годов и карантина он, к сожалению, так и не начал реализоваться. Надеюсь в ближайшее время проект будет реализован, правда на это нужно значительная сумма. Рассчитываем на поддержку в зале.
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