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Крымский мост закроют уже с 1 мая: люди в панике

STYLERЖизнь    06.04.2019 - 14:47
Крымский мост закроют уже с 1 мая: люди в панике
Крымский мост (фото: most.life)

Закрытие Крымского моста приведет к серьезным финансовым потерям

Движение по Крымскому мосту может быть закрыто уже с 1 мая. В Ассоциацию грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма поступают обращения автомобилистов, которые пишут о внезапном появлении табличек с указанием о скором прекращении движения. Об этом информирует росСМИ.

Глава ассоциации Анатолий Цуркин рассказал, что таких сообщений сначала было немного, но потом беспокойства охватили многих автомобилистов. Движение, по словам водителей, будет закрыто на всё лето.

Крымский мост закроют уже с 1 мая: люди в паникеКрымский мост (Колаж РБК-Украина)

"Перевозчики говорят, что по ту сторону моста видели информационные таблички, и инспекторы ГИБДД предупреждали их, что будет закрытие моста, и даже о том, что вновь мобилизуются паромы. У нас была просто куча обращений", - сказал он.

Автомобилисты и перевозчики шокированы, поскольку, если движение на Крымском мосту будет закрыто, им придётся пользоваться паромами, что приведёт к масштабным финансовым потерям.

Напомним, что Крымский мост, который и так стал источником многих проблем для жителей полуострова, может стать причиной уничтожения Азовского моря.

Мы писали, что россияне массово бегут с полуострова. Фанаты "русского мира" в Крыму столкнулись с проблемами электроснабжения, полным отсутствием медицинского обслуживания и тотальным упадком экологии.

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