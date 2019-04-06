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Кримський міст закриють вже з 1 травня: люди в паніці

STYLERЖиття    06.04.2019 - 14:47
Кримський міст закриють вже з 1 травня: люди в паніці
Кримський міст (фото: most.life)

Закриття Кримського моста призведе до серйозних фінансових втрат

Рух по Кримському мосту може бути закрито вже з 1 травня. В Асоціацію вантажних перевізників та експедиторів Криму надходять звернення автомобілістів, які пишуть про раптову появу табличок із зазначенням про швидке припинення руху. Про це інформує росЗМІ.

Голова асоціації Анатолій Цуркін розповів, що таких повідомлень спочатку було небагато, але потім занепокоєння охопило багатьох автомобілістів. Рух, за словами водіїв, буде закрито на все літо.

Кримський міст закриють вже з 1 травня: люди в паніціКримський міст (Колаж РБК-Україна)

"Перевізники кажуть, що по той бік мосту бачили інформаційні таблички, й інспектори ДАІ попереджали їх, що буде закриття мосту, і навіть про те, що знову мобілізуються пороми. У нас була просто купа звернень", - сказав він.

Автомобілісти та перевізники шоковані, оскільки, якщо рух на Кримському мосту буде закрито, їм доведеться користуватися поромами, що призведе до серйозних часових та фінансових втрат.

Нагадаємо, що Кримський міст, який став джерелом багатьох проблем для жителів півострова, може стати причиною знищення Азовського моря.

Ми писали, що росіяни масово тікають з півострова. Фанати "русского мира" у Криму зіткнулися з проблемами електропостачання, повною відсутністю медичного обслуговування і тотальним занепадом екології.

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