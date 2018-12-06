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"Квартальщики" душевно поздравили украинских воинов с Днем ВСУ (видео)

STYLERЖизнь    06.12.2018 - 19:14
"Квартальщики" душевно поздравили украинских воинов с Днем ВСУ (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря

Популярные украинские актеры студии "Квартал 95" поздравили военных по случаю Дня Вооруженных сил Украины, который отмечается 6 декабря. Соответствующее видео опубликовал шоумен, продюсер, сценарист и бессменный лидер "картальщиков" Владимир Зеленский в своем Instagram.

В ролике актеры поочередно обращаются к воинам и благодарят их за мужество и стойкость, желают им побед и удачи. Как отметил Зеленский, сегодня у шоуменов "было немножко Нового года".

"Сегодня День Вооруженных сил Украины! Парни, девушки, которые защищают нашу страну - мы вас всех поздравляем! Спасибо за это и за спокойствие в нашей жизни!", - сказал Евгений Кошевой. 

&quot;Квартальщики&quot; душевно поздравили украинских воинов с Днем ВСУ (видео)

"Ребята, берегите себя, мы с вами", - добавил Мика Фаталов.

&quot;Квартальщики&quot; душевно поздравили украинских воинов с Днем ВСУ (видео)

"Ребята! Поздравляю вас с праздником! Побед на всех фронтах!", - пожелал Александр Пикалов.

&quot;Квартальщики&quot; душевно поздравили украинских воинов с Днем ВСУ (видео)

К его пожеланиям присоединился и Юрий Крапов.

&quot;Квартальщики&quot; душевно поздравили украинских воинов с Днем ВСУ (видео)

"Поздравляем!", - обратился в военным Степан Казанин.

"Любви, ребята! Пусть она бережет вас", - высказала теплое пожелание Елена Кравец.

"С праздником! Спасибо вам за вашу работу!", - поблагодарил воинов Юрий Корявченков.

Видео: instagram.com/zelenskiy_official

"А мы тоже сейчас работаем, репетируем новый "Квартал", чтобы поднимать вам настроение! Удачи, дорогие друзья!", - резюмировал Владимир Зеленский.

&quot;Квартальщики&quot; душевно поздравили украинских воинов с Днем ВСУ (видео)

Скриншот: instagram.com/zelenskiy_official

В комментариях поклонники "квартальщиков"  присоединяются к поздравлениям по случаю Дня ВСУ и благодарят актеров за такое обращение: 

"Присоединяюсь к вашим словам, искренне желаю им терпения и выдержки!";

"Молодцы, супер!";

"Спасибо вам. Вы классные".

"Вы замечательные! Мы с вами!"...

&quot;Квартальщики&quot; душевно поздравили украинских воинов с Днем ВСУ (видео)

&quot;Квартальщики&quot; душевно поздравили украинских воинов с Днем ВСУ (видео)

Скриншот: instagram.com/zelenskiy_official

Как сообщалось ранее, известный украинский шоумен, продюсер, сценарист и бессменный лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский запустил очередной флешмоб под названием "Call Me Ukrainian"

Также мы писали о том, что Зеленский ранее поздравил украинцев с днем украинской письменности и языка.

Напомним, сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных сил. Последние четыре года, когда на востоке беспощадная война калечит жизни множества людей, значимость армии очень велика. Доброволец Смаил Меметов рассказал, за что воевал на Донбассе.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныКвартал 95
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