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"Квартальщики" душевно привітали українських воїнів із Днем ЗСУ (відео)

STYLERЖиття    06.12.2018 - 19:14
"Квартальщики" душевно привітали українських воїнів із Днем ЗСУ (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

День Збройних сил України відзначається щорічно 6 грудня

Популярні українські актори студії "Квартал 95" привітали військових з нагоди Дня Збройних сил України, який відзначається 6 грудня. Відповідне відео опублікував шоумен, продюсер, сценарист і беззмінний лідер "картальщиків" Володимир Зеленський у своєму Instagram.

У ролику актори по черзі звертаються до воїнів та дякують їм за мужність і стійкість, бажають їм перемог та удачі. Як зазначив Зеленський, сьогодні у шоуменів "було трошки Нового року".

"Сьогодні День Збройних сил України! Хлопці, дівчата, які захищають нашу країну - ми вас всіх вітаємо! Спасибі за це і за спокій у нашому житті!", - сказав Євген Кошовий.

&quot;Квартальщики&quot; душевно привітали українських воїнів із Днем ЗСУ (відео)

"Хлопці, бережіть себе, ми з вами", - додав Міка Фаталов.

&quot;Квартальщики&quot; душевно привітали українських воїнів із Днем ЗСУ (відео)

"Хлопці! Вітаю вас зі святом! Перемог на всіх фронтах!", - побажав Олександр Пікалов.

&quot;Квартальщики&quot; душевно привітали українських воїнів із Днем ЗСУ (відео)

До його побажань долучився й Юрій Крапов.

&quot;Квартальщики&quot; душевно привітали українських воїнів із Днем ЗСУ (відео)

"Вітаємо!", - звернувся до військових Степан Казанін.

"Любові, хлопці! Хай вона береже вас", - висловила тепле побажання Олена Кравець.

"З святом! Спасибі вам за вашу роботу!", - подякував воїнам Юрій Корявченков.

Відео: instagram.com/zelenskiy_official

"А ми теж зараз працюємо, відпрацьовуємо новий "Квартал", щоб піднімати вам настрій! Удачі, дорогі друзі!", - резюмував Володимир Зеленський.

&quot;Квартальщики&quot; душевно привітали українських воїнів із Днем ЗСУ (відео)

Скріншот: instagram.com/zelenskiy_official

В коментарях шанувальники "квартальщиків" приєднуються до привітань із нагоди Дня ЗСУ і дякують акторам за таке звернення:

"Приєднуюсь до ваших слів, щиро бажаю їм терпіння та витримки!";

"Молодці, супер!";

"Спасибі вам. Ви класні".

"Ви чудові! Ми з вами!"...

&quot;Квартальщики&quot; душевно привітали українських воїнів із Днем ЗСУ (відео)&quot;Квартальщики&quot; душевно привітали українських воїнів із Днем ЗСУ (відео)

&quot;Квартальщики&quot; душевно привітали українських воїнів із Днем ЗСУ (відео)&quot;Квартальщики&quot; душевно привітали українських воїнів із Днем ЗСУ (відео)

Скріншот: instagram.com/zelenskiy_official

Як повідомлялося раніше, відомий український шоумен, продюсер, сценарист і беззмінний лідер студії "Квартал 95" Володимир Зеленський запустив черговий флешмоб під назвою "Call Me Ukrainian".

Також ми писали про те, що Зеленський раніше привітав українців з днем української писемності та мови.

Нагадаємо, сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День Збройних сил. Останні чотири роки, коли на сході нещадна війна калічить життя безлічі людей, значущість армії дуже велика. Доброволець Смаїл Меметов розповів, за що воював на Донбасі.

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Новини України Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниКвартал 95
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