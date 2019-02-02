Макулатура от Генштаба: в Киеве раздают секретные военные карты

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Журналист рассказал в сети об удивительном случае

В Киеве в магазине географических карт раздают как макулатуру секретные карты военных полигонов от Генштаба Украины. Об этом рассказал белорусский журналист Денис Лавникевич на своей странице в Facebook.

Речь идет об изданной в 2017 году военной карте, отображающей местность по состоянию на 2012-й.

Магазинчик расположен около стадиона "Старт" прямо в проходной предприятия, которое печатает карты для военных и прочих силовых структур.

Там журналист купил административную карту Украины для своего рабочего места, продавщица свернула ее в трубочку и предложила завернуть в бумагу, так как на улице моросил дождь. После этого она достала из стопки какую-то макулатуру, которая на самом деле оказалась секретной картой военного полигона в Житомирской области.

"Спрашиваю у бабушки-продавщицы: "А что это у Вас такое?". Она отвечает: "А, это бракованные, их военные не приняли, так их нам отдали как макулатуру". (Карта, которую я держал в руках, действительно была немного неровно обрезана по краям)", - рассказал Лавникевич.

Также он добавил, что раньше серьезно занимался спортивным ориентированием и хорошо разбирается в картографии.

"Все-таки Украина - удивительная страна. История, которая произошла со мной сегодня - тому подтверждение", - поделился впечатлениями журналист и отметил, что публиковать фото в сети он не намерен, потому что карта - секретная.

Скрин с Facebook-страницы Дениса Лавникевича

В комментариях к посту подписчики Лавникевича шутят, что "в принципе, российским шпионам, которые не умеют пользоваться Гуглмапсом - вы бабушку - рассекретили".

Напомним, в январе Кабинет министров Украины урегулировал вопрос повышения компенсаций работникам режимно-секретных органов, которые исполняют обязанности с доступом к гостайне.

Как сообщалось, в ноябре 2018-го крупнейший картографический сервис РФ "Яндекс Карты" согласился выборочно стирать определенные сайты до неузнаваемости, однако это было сделано только для двух стран - для Израиля и Турции. В итоге, ошибочно были показаны в интернете военные объекты этих двух государств.

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